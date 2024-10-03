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Состояние тяжелое: российский актер, поддерживающий агрессию Кремля, экстренно госпитализирован

За последние несколько месяцев актер Василий Ливанов попадает в больницу уже не в первый раз.

3 октября 2024, 23:50
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Лиля Воробьева

Российский актер Василий Ливанов, известный своими ролями в кино и дубляже, был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского после перенесенного инсульта головного мозга. Ливанов попал в больницу 29 сентября, когда почувствовал удушье, нарушение речи, боль и слабость в теле и ногах. Врачи диагностировали инсульт и приступили к немедленному лечению.

Состояние тяжелое: российский актер, поддерживающий агрессию Кремля, экстренно госпитализирован

Актер Василий Ливанов (фото из открытых источников)

К сожалению, терапия не принесла ожидаемых результатов. У актера обнаружили критически низкий уровень кислорода в крови, а также очень высокий уровень воспалительных маркеров, превышавший норму в пять раз. Это привело к ухудшению состояния здоровья, и Ливанов был переведен в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам врачей, состояние актера остается тяжелым и находится в отделении реанимации неврологии.

В этой связи Василия Ливанова перевели в реанимацию и поместили под аппарат ИВЛ. "Реанимация неврологии, состояние тяжелое", — сообщили прессе врачи.

Это не первый случай проблем со здоровьем актера этого года. Летом 2024-го Василий Ливанов перенес операцию по удалению тромба и расширению сосудов, после чего его состояние некоторое время было стабильным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный российский певец попал в больницу. Российская звезда Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести. Артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий, Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса. Музыкант самостоятельно пришел к медикам по причине обострения хронической обструктивной болезни легких. Они диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и решили его госпитализировать.



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Источник: https://t.me/mash/58085
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