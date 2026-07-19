Совершенно не похожа: как выглядит младшая сестра Греты Тунберг (ФОТО)

Пока имя Греты Тунберг ассоциируется с климатическим активизмом и международными выступлениями, ее младшая сестра Беата МонаЛиза, известная под сценическим именем Беа, строит карьеру в мире музыки. 20-летняя шведская исполнительница намеренно дистанцируется от политической деятельности и создает собственный публичный образ, существенно отличающийся от образа ее всемирно известной сестры.

Грета Тунберг и Беата МонаЛиза. Фото: instagram/beatamonalisa

Беата МонаЛиза живет в Стокгольме, называет себя певицей, танцовщицей и "провокатором" и сейчас работает над дебютным альбомом. Известность в соцсетях ей принесли необычные кавер-версии известных композиций, в частности I Will Always Love You Уитни Хьюстон.

Певица рассказала, что еще в детстве отказалась от академического музыкального образования, поскольку ее больше привлекала современная поп-музыка. В то же время, пять лет она играла Эдит Пиаф в театральной постановке, что существенно повлияло на ее вокальный стиль.

Грета Тунберг и Беата Монализ в детстве. Фото: instagram/beatamonalisa

В начале года одна из ее концертных записей стала вирусной. По словам Беа, некоторые пользователи предположили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. Певица восприняла это как комплимент и подчеркнула, что принципиально не использует AutoTune.

"Я записываю все вживую. Мне нравится сырое и настоящее звучание", — пояснила исполнительница.

Беата МонаЛиза. Фото: instagram/beatamonalisa

Сестра Греты Тунберг Беата МонаЛиза. Фото: instagram/beatamonalisa

Несмотря на постоянное внимание к семье, Беата не хочет, чтобы ее карьеру связывали с деятельностью Греты Тунберг.

"Я не несу ответственности за жизнь других людей", — ответила Беата на вопрос о своей 23-летней сестре.

Также артистка рассказала о своей аудитории. По ее словам, она не принадлежит ЛГБТК-сообществу, хотя значительная часть ее поклонников идентифицирует себя именно так.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг посмеялась над советом Трампа обратиться к врачу.