Совершенно не похожа: как выглядит младшая сестра Греты Тунберг (ФОТО)

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Slava Kot
Пока имя Греты Тунберг ассоциируется с климатическим активизмом и международными выступлениями, ее младшая сестра Беата МонаЛиза, известная под сценическим именем Беа, строит карьеру в мире музыки. 20-летняя шведская исполнительница намеренно дистанцируется от политической деятельности и создает собственный публичный образ, существенно отличающийся от образа ее всемирно известной сестры.
Грета Тунберг и Беата МонаЛиза. Фото: instagram/beatamonalisa
Беата МонаЛиза живет в Стокгольме, называет себя певицей, танцовщицей и "провокатором" и сейчас работает над дебютным альбомом. Известность в соцсетях ей принесли необычные кавер-версии известных композиций, в частности I Will Always Love You Уитни Хьюстон.
Певица рассказала, что еще в детстве отказалась от академического музыкального образования, поскольку ее больше привлекала современная поп-музыка. В то же время, пять лет она играла Эдит Пиаф в театральной постановке, что существенно повлияло на ее вокальный стиль.
Грета Тунберг и Беата Монализ в детстве. Фото: instagram/beatamonalisa
В начале года одна из ее концертных записей стала вирусной. По словам Беа, некоторые пользователи предположили, что видео создано с помощью искусственного интеллекта. Певица восприняла это как комплимент и подчеркнула, что принципиально не использует AutoTune.
Беата МонаЛиза. Фото: instagram/beatamonalisa
Сестра Греты Тунберг Беата МонаЛиза. Фото: instagram/beatamonalisa
Несмотря на постоянное внимание к семье, Беата не хочет, чтобы ее карьеру связывали с деятельностью Греты Тунберг.
Также артистка рассказала о своей аудитории. По ее словам, она не принадлежит ЛГБТК-сообществу, хотя значительная часть ее поклонников идентифицирует себя именно так.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг посмеялась над советом Трампа обратиться к врачу.