Зовсім не схожа: як виглядає молодша сестра Грети Тунберг (ФОТО)

Поки ім'я Грети Тунберг асоціюється з кліматичним активізмом і міжнародними виступами, її молодша сестра Беата МонаЛіза, відома під сценічним ім'ям Беа, будує кар'єру у світі музики. 20-річна шведська виконавиця навмисно дистанціюється від політичної діяльності та створює власний публічний образ, який суттєво відрізняється від образу її всесвітньо відомої сестри.

Грета Тунберг та Беата МонаЛіза. Фото: instagram / beatamonalisa

Беата МонаЛіза живе у Стокгольмі, називає себе співачкою, танцівницею та "провокаторкою" й нині працює над дебютним альбомом. Популярність у соцмережах їй принесли незвичні кавер-версії відомих композицій, зокрема I Will Always Love You Вітні Г'юстон.

Співачка розповіла, що ще в дитинстві відмовилася від академічної музичної освіти, оскільки її більше приваблювала сучасна попмузика. Водночас п'ять років вона грала Едіт Піаф у театральній постановці, що суттєво вплинуло на її вокальний стиль.

Грета Тунберг та Беата МонаЛіза в дитинстві. Фото: instagram / beatamonalisa

На початку року один з її концертних записів став вірусним. За словами Беа, деякі користувачі припустили, що відео створене за допомогою штучного інтелекту. Співачка сприйняла це як комплімент і наголосила, що принципово не використовує AutoTune.

"Я записую все наживо. Мені подобається сире й справжнє звучання", — пояснила виконавиця.

Беата МонаЛіза. Фото: instagram / beatamonalisa

Сестра Грети Тунберг Беата МонаЛіза. Фото: instagram / beatamonalisa

Попри постійну увагу до своєї родини, Беата не хоче, щоб її кар'єру пов'язували з діяльністю Грети Тунберг.

"Я не несу відповідальності за життя інших людей", — відповіла Беата на питання про свою 23-річну сестру.

Також артистка розповіла про свою аудиторію. За її словами, вона не належить до ЛГБТК+-спільноти, хоча значна частина її шанувальників ідентифікує себе саме так.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Грета Тунберг поглузувала з поради Трампа звернутися до лікаря.