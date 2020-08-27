"Совершенно не повзрослела": Джамала отмечает 37-й день рождения

27 августа украинская певица отмечает свой 37-й день рождения. Об этом она написала в своем Instagram.

“Наверное, я выросла, но совершенно не повзрослела. С каждым новым сыном становлюсь лучше! Дальше – интереснее! Спасибо всем людям рядом! Любви, счастья и поддержки всем людям на Земле!”, - написала Джамала на своей странице.

Джамала. Фото: salvemusic.

Артистка родилась в Кыргызстане, а через некоторое время семья переехала в Крым. По отцу она крымская татарка и армянка по матери.

Впервые об этой талантливой девушке заговорили после победы на музыкальном конкурсе "Новая волна" в 2009 году. Тогда ее 4 октавы оценили такие звезды, как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. После своего участия в "Новой волне", артистка стала известна в Украине и за ее пределами.





Но уже в 2016 о Джамале заговорил весь мир: она победила на Евровидении, выступив с песней "1944". В этой трогательной композиции рассказывается о том, как крымско-татарский народ был изгнан из родной земли советской властью.

В июне этого года певица во второй раз стала мамой, родив еще одного мальчика. Его назвали Селим-Гирай. Старшего сына, которому исполнилось уже два года, зовут Эмир-Рахман.





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