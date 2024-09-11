Максим Никулин, сын известного российского актера Юрия Никулина и директор Московского цирка, пригласил к жюри фестиваля "Артист" российскую певицу Жасмин Страгу, ранее выражавшую поддержку Вооруженным силам Украины. Этот поступок вызвал негодование в России.

Максим Никулин (фото из открытых источников)

По сообщениям российских СМИ, правозащитный центр "Сорок сороков" подал запрос в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить Никулина на "спонсирование терроризма". Представители центра возмущены тем, что Никулин пригласил певицу, публично выражающую свою антироссийскую позицию и критикующую вторжение РФ в Украину, к участию в фестивале. Они призывают не допустить ее присутствия на мероприятии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская певица сожгла свой российский паспорт . Известная певица Юлия Юрина, родом из России, но уже долгие годы проживающая в Украине. Артистка презентовала свой новый музыкальный клип на песню "Черное облако". Этот ролик стал не только художественным выражением ее таланта, но мощным знаком солидарности с Украиной. В клипе артистка символически сжигает свой русский паспорт. Этот акт отражает глубокую поддержку Юриной украинского государства и его народа в борьбе против агрессии со стороны России. Несмотря на свое происхождение, Юрина доказала, что ее сердце и душа на стороне Украины.

Песня "Черное облако" была написана отзывом на преступления окупантов в Буче, став не просто музыкальным треком, но и важным культурным и политическим заявлением. Клип был снят в маленькой комнате на фоне черной простыни, где к съемкам были привлечены волонтеры. Несмотря на эстетическую простоту, результат оказался эмоционально насыщенным и глубоким.

