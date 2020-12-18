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Спустя 40 лет: в Киеве выступит группа, которая стала культовой для нескольких поколений

Весной в Украину приедет с концертом группа "Кино"

сегодня, 21:28
Автор:

Любовь Блажко

С того момента, как появилась легендарная советская группа "Кино" прошло уже 40 лет. Такой серьезный юбилей и ностальгия о былых концертах побудили участников группы вновь собраться вместе. И их грандиозное возвращение состоится весной следующего года — они выступят в Киеве. 

Спустя 40 лет: в Киеве выступит группа, которая стала культовой для нескольких поколений

Группа "Кино". Фото: tmbw.ru

На данный момент идет тщательная подготовка и много обсуждений, чтобы все задуманное получилось именно таким, каким его видят создатели. Участники хотят подарить зрителям уникальное шоу, которое сможет не только вернуть их в то время, но также привлечет и новую аудиторию слушателей. В этом им помогает сын Виктора Цоя — Александр Цой.

"Мне кажется, "Кино" находится в уникальной ситуации. Людям не хватило "Кино". Будучи безумно популярной, эта группа настолько мало провела времени со своими поклонниками! Это было возвращение к чему-то правильному и важному, как будто так и надо было поступить", — сказал Александр. 

Украинские зрители вскоре смогут увидеть хорошо знакомый им состав музыкального коллектива: басисты группы — Александр Титов и Игорь Тихомиров, гитарист — Юрий Каспарян, а в основе программы — голос лидера "Кино" Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Акцент на концерте будет сделан именно на видео. Фанаты смогут увидеть видеоряд, который будет напоминать полнометражный фильм. А каждая песня будет оформлена, как маленькая новелла, объединенная общей темой. Все эти эффекты будут задействованы для того, что передать все максимально реально и повторить то же звучание, которое было когда-то. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, группа "Кино" объявила о новых концертах. Легендарная группа "Кино" спустя 30 лет после гибели Виктора Цоя объявила о новых концертах.  В шоу будут использовать "настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей".


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/news/show-biznes/neozhidanno-v-kieve-vystupit-legendarnaya-gruppa-1690804.html
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