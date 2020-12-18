Спустя 40 лет: в Киеве выступит группа, которая стала культовой для нескольких поколений

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Любовь Блажко
С того момента, как появилась легендарная советская группа "Кино" прошло уже 40 лет. Такой серьезный юбилей и ностальгия о былых концертах побудили участников группы вновь собраться вместе. И их грандиозное возвращение состоится весной следующего года — они выступят в Киеве.
Группа "Кино". Фото: tmbw.ru
На данный момент идет тщательная подготовка и много обсуждений, чтобы все задуманное получилось именно таким, каким его видят создатели. Участники хотят подарить зрителям уникальное шоу, которое сможет не только вернуть их в то время, но также привлечет и новую аудиторию слушателей. В этом им помогает сын Виктора Цоя — Александр Цой.
Украинские зрители вскоре смогут увидеть хорошо знакомый им состав музыкального коллектива: басисты группы — Александр Титов и Игорь Тихомиров, гитарист — Юрий Каспарян, а в основе программы — голос лидера "Кино" Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.
Акцент на концерте будет сделан именно на видео. Фанаты смогут увидеть видеоряд, который будет напоминать полнометражный фильм. А каждая песня будет оформлена, как маленькая новелла, объединенная общей темой. Все эти эффекты будут задействованы для того, что передать все максимально реально и повторить то же звучание, которое было когда-то.
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