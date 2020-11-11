kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15869.26

ETH/USD

467.64

LTC/USD

59.98

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона «Стал начальником»: Александр Педан признался, какой была его первая работа
commentss НОВОСТИ Все новости

«Стал начальником»: Александр Педан признался, какой была его первая работа

Ведущий рассказал, что когда-то работал по своей экономической специальности

сегодня, 19:46
Автор:

Любовь Блажко

Популярный телеведущий, который запомнился зрителям благодаря своему искрометному юмору и ведению разных развлекательных программ, решил откровенно рассказать с чего начался его карьерный путь. Как выяснилось, его первая работа вовсе не была связана с телевидением. 

«Стал начальником»: Александр Педан признался, какой была его первая работа

Александр Педан. Фото: glavcom.ua

"Недавно в посте рассказывал о своих первых заработанных деньгах. Теперь пришло время рассказать о первой серьезной работе. После КВН решил пойти поработать по своей экономической специальности. И стал начальником рекламного отдела сети салонов мобильной связи. Это было смешно, потому что вроде и был директором, но в отделе работал только я. У меня был собственный кабинет (а кроме меня, кабинеты были у директора и главбуха). Также выбил себе мощный компьютер, на котором делал разные графические штуки. Короче, был я был крутым", — поделился ведущий. 

Позднее Александр получил предложение поехать в Киев на Comedy. Тогда он посоветовался с женой, и та его поддержала. Ведущий очень благодарен любимой за то, что она поверила в него, и он смог оказаться именно там, где есть сейчас. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, жена известного телеведущего сделала новое тату. Александр Педан своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с татуировкой своей любимой. Она решилась на довольно смелый шаг: набила портрет своей семьи. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CHc-kgCF29S/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ