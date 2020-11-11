«Стал начальником»: Александр Педан признался, какой была его первая работа

Популярный телеведущий, который запомнился зрителям благодаря своему искрометному юмору и ведению разных развлекательных программ, решил откровенно рассказать с чего начался его карьерный путь. Как выяснилось, его первая работа вовсе не была связана с телевидением.

Александр Педан. Фото: glavcom.ua

"Недавно в посте рассказывал о своих первых заработанных деньгах. Теперь пришло время рассказать о первой серьезной работе. После КВН решил пойти поработать по своей экономической специальности. И стал начальником рекламного отдела сети салонов мобильной связи. Это было смешно, потому что вроде и был директором, но в отделе работал только я. У меня был собственный кабинет (а кроме меня, кабинеты были у директора и главбуха). Также выбил себе мощный компьютер, на котором делал разные графические штуки. Короче, был я был крутым", — поделился ведущий.

Позднее Александр получил предложение поехать в Киев на Comedy. Тогда он посоветовался с женой, и та его поддержала. Ведущий очень благодарен любимой за то, что она поверила в него, и он смог оказаться именно там, где есть сейчас.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, жена известного телеведущего сделала новое тату. Александр Педан своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с татуировкой своей любимой. Она решилась на довольно смелый шаг: набила портрет своей семьи.

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