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Стала известна причина смерти актера Джулиана Макмэхона из сериала "Все женщины - ведьмы"

Спустя 10 дней после внезапной смерти Джулиана Макмэхона стала известна ее причина.

13 июля 2025, 14:05
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Slava Kot

В начале июля мир узнал о смерти австралийского актера Джулиана Макмэхона, прославившегося ролью Коула Тернера в культовом сериале "Все женщины – ведьмы". К моменту смерти актеру было 56 лет.

Стала известна причина смерти актера Джулиана Макмэхона из сериала "Все женщины - ведьмы"

Джулиан Макмэхон. Фото из открытых источников

Джулиан Макмэхон умер 2 июля, но его жена сообщила о потере 4 июля, однако только сейчас стали известны причины смерти. Еще раньше она сообщала, что Макмэхон долго боролся с онкологией, однако не комментировала диагноз публично.

Теперь стало известно, что именно послужило причиной его смерти. Как сообщает издание People, ссылаясь на официальный отчет судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас во Флориде, Макмэхон умер из-за осложнений, вызванных метастатическим раком головы и шеи. Таким образом, причиной смерти Джулиана Макмэхона стали метастазы в легких

Что известно о Джулиане Макмэхоне

Джулиан Макмэхон родился в Сиднее в Австралии и начинал как модель. Его первые актерские роли были на австралийском телевидении, в том числе в сериале "Сила, страсть".

Однако настоящую славу ему принесла роль демона Коула Тернера в сериале "Все женщины – ведьмы", где он играл любимого главной героини Фиби, которую исполнила Алиса Милано. Благодаря харизме и драматизму, этот персонаж стал одним из самых любимых в сериале.

Еще одна выдающаяся роль Макмэхона была в медицинской драме "Части тела" (Nip/Tuck), где актер сыграл врача Кристиана Троя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мир простился с Джулианом Макмэхоном.

Также "Комментарии" писали, что в прошлом году из-за рака умерла актриса сериалов "Беверли-Хиллз" и "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти.



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