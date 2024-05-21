Стало известно, где сейчас живет и чем занимается Потап: интересные подробности

Алексей Потапенко, известный всем как Потап, продолжает свои гастроли по Европе, стремясь продвигать украинскую музыку за пределами своей родины. Музыкант опубликовал видео, как выходит из самолета и рассказал своим подписчикам, что сейчас находится в Болгарии.

В Украину пока не возвращается: Потап рассекретил, где сейчас живет

Артист акцентирует внимание на том, что Болгария является местом с активно развивающимся сектором производства музыкального контента, ТВ и киноиндустрии.

"Болгария стремительно развивается в секторе производства музыкального контента, ТВ и кинопродукции. В Софии и окружающих районах расположены целые города-павильоны, где снимают как Голливуд, так и Талливуд, и K-Pop. Я прибыл в Софию на съемки двух видеоклипов и разработку еще трех!" — сказал музыкант.

Напомним, что с осени прошлого года Потап активно занимается продвижением украинской музыки за границей. После временного пребывания в Испании на раннем этапе полномасштабного российского вторжения, где Потап участвовал в благотворительных концертах, артист вернулся в Украину. Однако, его пребывание на родине оказалось не столь длительным, как ожидалось. Возвращение в Украину в прошлом году было кратковременным, после чего артист снова отправился в тур по европейским странам.

В своем Instagram Потап делится впечатлениями от поездок и рабочего процесса, подчеркивая значимость музыкальной индустрии Болгарии, которая стремительно развивается и привлекает творческие таланты со всего мира. Однако, не все его подписчики разделают мнение артиста, а некоторые призывают вернуться домой и защищать родину.

Ранее “Комментарии” писали, что, по информации обозревателя украинского шоу-бизнеса Богдана Беспалова, которую он получил от своего общества сплетников, украинский продюсер и рэпер Потап сейчас находится в Дубае.