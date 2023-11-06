Весело проводил время в элитном ресторане: показали, как Потап развлекается в Дубае с россиянами (ВИДЕО)

По информации обозревателя украинского шоу-бизнеса Богдана Беспалова, которую он получил от своего общества сплетников, украинский продюсер и рэпер Потап сейчас находится в Дубае.

Алексей Потапенко (фото из открытых источников)

В частности, он обнародовал видеоролик, где можно увидеть, как Потап, находясь на территории элитного ресторана, смотрит, как шеф-повар готовит еду для посетителей. Среди находившихся в этом элитном ресторане находились граждане РФ, которые и снимали видеоролик, на который попал украинский продюсер

"Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно, говорит об Украине в Instagram, потому что так нужно, хейтит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с растением : от золотой молодежи до условного Киркорова, говорить об "одном народе" и "это все политика, они договорятся", пока погибают каждый день наши воины. Мал*роса в нем никогда не искоренить от слова совсем. Вот такие люди и работают на руку врагу Я не говорю, что именно Потап, но такие персонажи очень опасны, они могут быть как ждунами, так и наводчиками. не от страха Потапенко отдыхает в Дубае с россиянами", – утверждает блоггер в своем Telegram-канале.

Еще Беспалов обратился к чиновникам, которые дали Потапу разрешение на выезд за границу. Он не может понять, чем этот продюсер лучше других и почему они не реагируют на такую его красивую жизнь.

"Почему вы плюете в лицо народу? Почему власть не реагирует на злоупотребление полномочиями теми, кто дает зеленый свет в обход законам военного времени Потапу, Остапчуку, Кензову и им подобным? У меня нет цели оскорбить Алексея. Это его жизнь, его выбор, но жаль, что человек с такими возможностями вместо помощи родной стране одевает маску "жертвы", говорит о поддержке Украины с дубайского номера. Изменились люди, страна, но не Потап. Он сегодня продолжает жить категориями "связи все мешают", "весь мир у моих ног", "пережду и вернусь, как все утихнет", "какая разница"", — подытожил блоггер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странский спортсмен подыграл российской пропаганде