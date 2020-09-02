kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.09.2020

BTC/USD

11661.87

ETH/USD

465.80

LTC/USD

61.35

НБУ 02.09.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Стало известно из-за чего умер звезда "Ворониных"
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно из-за чего умер звезда "Ворониных"

Боролся с болезнью последние два года

сегодня, 13:25
Автор:

Любовь Блажко

В возрасте 77-ми лет умер популярный российский актер Борис Клюев. Зрителям он больше всего запомнился в роли Николая Петровича в сериале "Воронины". Об этом пишет издание obozrevatel.

Причиной смерти артиста стал рак легких, с которым он боролся уже на протяжении 2 лет. Несмотря на серьезный диагноз, Клюев не переставал работать в театре и сохранять позитивный настрой. Никто из его коллег даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем. 

Стало известно из-за чего умер звезда "Ворониных"

Борис Клюев. Фото: 24tv.

Актер был убежден в том, что к смерти можно относится совершенно спокойно, если ты прожил интересную и красивую жизнь. 

Борис Клюев рассказывал, что у него была отличная физическая подготовка: в свои 65 он поднимал штангу и играл в футбол. 

"И однажды, когда вдруг почувствовал, как что-то закололо в легком, я не обратил внимания и продолжил репетировать спектакль. Я ходил на работу в театр с двусторонним воспалением легких. А когда совсем стало нехорошо – температура 39 и прочее – сделал рентген. Тогда-то мне и сказали о болезни", - говорил народный артист. 

Конечно, бывали и такие моменты, когда нападала тоска и полное отчаянье. Но пускать руки ни в коем случае нельзя, ведь у каждого в этом мире есть своя миссия, признавался Клюев. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!