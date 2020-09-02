Стало известно из-за чего умер звезда "Ворониных"

В возрасте 77-ми лет умер популярный российский актер Борис Клюев. Зрителям он больше всего запомнился в роли Николая Петровича в сериале "Воронины". Об этом пишет издание obozrevatel.

Причиной смерти артиста стал рак легких, с которым он боролся уже на протяжении 2 лет. Несмотря на серьезный диагноз, Клюев не переставал работать в театре и сохранять позитивный настрой. Никто из его коллег даже не подозревал, что у него есть проблемы со здоровьем.

Борис Клюев. Фото: 24tv.

Актер был убежден в том, что к смерти можно относится совершенно спокойно, если ты прожил интересную и красивую жизнь.

Борис Клюев рассказывал, что у него была отличная физическая подготовка: в свои 65 он поднимал штангу и играл в футбол.

"И однажды, когда вдруг почувствовал, как что-то закололо в легком, я не обратил внимания и продолжил репетировать спектакль. Я ходил на работу в театр с двусторонним воспалением легких. А когда совсем стало нехорошо – температура 39 и прочее – сделал рентген. Тогда-то мне и сказали о болезни", - говорил народный артист.

Конечно, бывали и такие моменты, когда нападала тоска и полное отчаянье. Но пускать руки ни в коем случае нельзя, ведь у каждого в этом мире есть своя миссия, признавался Клюев.





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