Стало известно, кто из украинских звезд взял российский паспорт

Полномасштабная российская война в Украине показала, какие публичные личности и родившиеся в своей стране знаменитости перешли на сторону курса российского диктатора. Некоторые знаменитости не только молчат во время войны, но по своему собственному выбору избрали русское гражданство и стали таким образом спонсорами этой войны.

Многие украинские звезды стали гражданами РФ (фото из открытых источников)

СМИ обобщили имена звезд, которые родились и реализовались как артисты в нашей стране, однако теперь зарабатывают кровавые деньги в РФ, пишет "УНИАН".

Таисия Повалий

Эта бывшая украинская певица уже много времени живет и работает в РФ, после начала полномасштабной войны не покинула территорию РФ. Она получила российское гражданство 24 августа 2023, то есть артистка приняла российский паспорт именно в День независимости Украины.

Татьяна Денисова

Эта знаменитость является русской, хотя стала популярной именно в нашей стране. После танцев в российских шоу, Татьяне Денисовой предложили принять участие в украинском проекте "Танцы.World of Dance", существовавшем до начала войны. Она еще была в Киеве 24 февраля, поэтому была свидетелем первых страшных обстрелов украинской столицы. На первых порах хореограф будто бы уехала в Германию, но позже поехала в российскую столицу, чтобы устроиться там на пропагандистских каналах.

Как рассказал экс-супруг Денисовой Александр Кривошапка, Денисова взяла гражданство РФ еще в декабре 2021 года. В ноябре Татьяна обратилась с просьбой выслать свидетельство о разводе, потому что готовилась принять российские документы.

Анна Асти

Исполнительница Анна Дзюба, родившаяся в городе Черкассы, к началу войны была в столице Украины. Как уже известно, певица отказалась от гражданства Украины и уже имеет паспорт РФ. Теперь Анна активно строит свою карьеру в РФ. Еще занимается собственным бизнесом, владеет салоном красоты и баром.

Юрий Бардаш

С начала полномасштабной войны Юрий Бардаш не раз озвучивал циничные заявления о событиях Революции Достоинства, войны на Донбассе и российском вторжении. Он сбежал в Грузию, а из этой страны переехал в Россию. Журналисты нашли информацию о российском гражданстве Бардаша еще летом 2022 года: он пользовался российским паспортом и с 2015 года получил московскую прописку.

Эти данные продюсер опровергал и говорил, что это неправда. Однако через некоторое время сказал, что хочет теперь называться Георгием и иметь гражданство РФ.

Наташа Королева

Жительница Украины уже давно не является украинкой, потому что еще в 90-х выбрала свой путь и через некоторое время имела паспорт РФ. Сначала Наташа ничего не говорила о полномасштабной войне, а уже в прошлом сказала, что ее муж, разделяющий идеи Путина, Тарзан пойдет воевать против украинцев, когда это будет нужно.

Возможно, гражданство РФ после многих лет жизни на территории РФ уже получили другие бывшие артисты из Украины. Это – Лолита Милявская, Елка (Елизавета Иванцев), Александр Ревва, Джиган и другие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще одна известная певица из Украины взяла российский паспорт.