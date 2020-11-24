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Стало известно, кто на самом деле убил Игоря Талькова

Все это время ходили слухи, что виноват концертный директор Талькова Шляфман

сегодня, 19:51
Автор:

Любовь Блажко

Известный российский певец и композитор Михаил Муромов рассекретил, кто виноват в смерти легенды российской рок-музыки Игоря Талькова.

Стало известно, кто на самом деле убил Игоря Талькова

Игорь Тальков. Фото: rg.ru

Об этом Михаил рассказал в своем интервью для "Известий". Так, он вспомнил, что в тот день был на концерте во Дворце спорта в Санкт-Петербурге. И когда концерт подходил к концу, то между Тальковым и Игорем Малаховым возник спор из-за того, кто первым будет выходить на сцену. 

"Все время говорят, что виноват Шляфман (концертный директор Игоря Талькова). Но это не так. Стрелял-то Малахов (охранник и гражданский муж певицы Азизы), я это точно знаю", — сказал Муромов. 

На концерте, проходившем 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный", выступали многие исполнители. Подруга певицы Азизы по её просьбе попросила Игоря Талькова выступить первым, так как Азиза не успевала подготовиться к выходу на сцену. Игорь позвал к себе в гримерку охранника певицы — Игоря Малахова, и между ними произошёл словесный конфликт. После этого двое охранников Игоря Талькова увели Игоря Малахова из гримерки. Игорь начал готовиться к выступлению, но через несколько минут к нему прибежал администратор Валерий Шляфман с криком о том, что Малахов достал пистолет. Тальков вытащил из сумки газово-сигнальный пистолет, который был у него для самообороны, выбежал в коридор и, увидев, что его охрана находится под прицелом Игоря Малахова, сделал в него три выстрела. Малахов пригнулся, и охранники, воспользовавшись этим промедлением, стали его обезвреживать. Тогда он сделал два выстрела, но они попали в пол. Охранники стали бить стреляющего и, закрывая голову, он уронил свой револьвер. Через несколько мгновений раздался ещё один выстрел, который попал в сердце Игоря Талькова. Когда прибыла бригада скорой помощи, врачи сразу констатировали биологическую смерть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер известный советский актер, сыгравший в десятках фильмов. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/show/people/stalo-vidomo-hto-strilyav-u-zirku-srsr-talkova.htm
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