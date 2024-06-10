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Стало известно о проблемах со здоровьем у российской Примадонны

Переезд в Латвию: новый этап в жизни Аллы Пугачевой после проблем с ногами

сегодня, 12:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известная российская певица Алла Пугачева, выступавшая против действий Кремля, после временного пребывания на Кипре решила переехать. Причиной стали проблемы со здоровьем: из-за жаркой погоды и высокой влажности у певицы начались проблемы с ногами, что затруднило её передвижение.

Стало известно о проблемах со здоровьем у российской Примадонны

Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем уехала с Кипра

Эта проблема вынудила Аллу искать более подходящее место для жизни, и выбор пал на Юрмалу, Латвия. Там у певицы уже имеется собственная вилла, которая станет новым домом для неё, её мужа — известного юмориста и шоумена Максима Галкина, и их детей.

Влияние климата на здоровье

Медицинские специалисты подтверждают, что переезд в Юрмалу может значительно улучшить состояние здоровья певицы, так как климат в этом регионе более умеренный и может лучше подходить для её возраста и состояния. Переезд также даст возможность больше времени проводить на природе, что благоприятствует восстановлению и общему благополучию.

Перспективы и планы на будущее

Переезд в Юрмалу не только обещает лучшие условия для здоровья, но и дает Пугачевой и её семье возможность начать новый этап в их жизни, в более спокойной и стабильной обстановке, где они смогут чувствовать себя безопасно и защищенно.

Политическая позиция и антивоенная активность

В начале полномасштабной войны России против Украины, Алла с семьей покинула Россию, открыто осудив действия режима. В 2022 году примадонна даже попросила включить её в список "иноагентов", тем самым поддерживая антивоенные взгляды мужа, который уже был внесен в этот список. Галкин активно выражает своё недовольство действиями российской власти, особенно в контексте украинского конфликта.

Ранее “Комментарии” писали, что у Примадонны, звезды из РФ Аллы Пугачевой , осуждающей кровавый кремлевский режим Кремля и уехавшей за границу, отобрали ее звание королевы русской эстрады. Этим званием решили наградить известную поклонницу путинского режима.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/alla-pugachova-cherez-problemi-zi-zdorov-yam-pojihala-z-kipru-vazhko-hoditi-12661254.html
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