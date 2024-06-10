Стало известно о проблемах со здоровьем у российской Примадонны

Известная российская певица Алла Пугачева, выступавшая против действий Кремля, после временного пребывания на Кипре решила переехать. Причиной стали проблемы со здоровьем: из-за жаркой погоды и высокой влажности у певицы начались проблемы с ногами, что затруднило её передвижение.

Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем уехала с Кипра

Эта проблема вынудила Аллу искать более подходящее место для жизни, и выбор пал на Юрмалу, Латвия. Там у певицы уже имеется собственная вилла, которая станет новым домом для неё, её мужа — известного юмориста и шоумена Максима Галкина, и их детей.

Влияние климата на здоровье

Медицинские специалисты подтверждают, что переезд в Юрмалу может значительно улучшить состояние здоровья певицы, так как климат в этом регионе более умеренный и может лучше подходить для её возраста и состояния. Переезд также даст возможность больше времени проводить на природе, что благоприятствует восстановлению и общему благополучию.

Перспективы и планы на будущее

Переезд в Юрмалу не только обещает лучшие условия для здоровья, но и дает Пугачевой и её семье возможность начать новый этап в их жизни, в более спокойной и стабильной обстановке, где они смогут чувствовать себя безопасно и защищенно.

Политическая позиция и антивоенная активность

В начале полномасштабной войны России против Украины, Алла с семьей покинула Россию, открыто осудив действия режима. В 2022 году примадонна даже попросила включить её в список "иноагентов", тем самым поддерживая антивоенные взгляды мужа, который уже был внесен в этот список. Галкин активно выражает своё недовольство действиями российской власти, особенно в контексте украинского конфликта.

Ранее “Комментарии” писали, что у Примадонны, звезды из РФ Аллы Пугачевой , осуждающей кровавый кремлевский режим Кремля и уехавшей за границу, отобрали ее звание королевы русской эстрады. Этим званием решили наградить известную поклонницу путинского режима.