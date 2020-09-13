kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.09.2020

BTC/USD

10286.21

ETH/USD

354.65

LTC/USD

47.63

НБУ 13.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Старшая дочь Венсана и Моники празднует именины: отец трогательно поздравил Деву Кассель
commentss НОВОСТИ Все новости

Старшая дочь Венсана и Моники празднует именины: отец трогательно поздравил Деву Кассель

Известный актер Венсан Кассель опубликовал нежное и лаконичное фото с дочерью от Моники Беллуччи

сегодня, 21:34
Автор:

Екатерина Белоброва

Вчера, 12 сентября, старшая дочь от брака двух популярных актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя отметила свое 16-летие. В качестве поздравления отец опубликовал нежное фото с Девой Кассель в своем профиле Instagram.

Старшая дочь Венсана и Моники празднует именины: отец трогательно поздравил Деву Кассель

"Поздравляю, моя любовь", - кратко, но с чувством написал 53-летний артист.

Отметим, что итальянская актриса Моника Беллуччи и ее французский коллега Венсан Кассель поженились в 1999 году после знакомства на съемках кинокартины "Квартира". В этом браке у одной из самых красивых пар планеты родилось двое детей - Дева (2004) и Леони (2010). Летом 2013 года брак распался, о чем актеры объявили официально, но заметили, что продолжат дружеские отношения. 

Дети Касселя остались жить со знаменитой матерью, но постоянно поддерживают отношения с отцом. Однако актер исключительно редко публикует совместные фото с наследниками, отдавая предпочтение снимкам с новой супругой, моделью Тиной Кунаки. Именно поэтому для его поклонников и верных почитателей прошлого брака Касселя с Беллуччи, снимок с дочерью стал настоящим подарком. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что знаменитая голливудская актриса Дрю Берримор пояснила свое отношение к замужеству.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!