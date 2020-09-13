Старшая дочь Венсана и Моники празднует именины: отец трогательно поздравил Деву Кассель

Вчера, 12 сентября, старшая дочь от брака двух популярных актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя отметила свое 16-летие. В качестве поздравления отец опубликовал нежное фото с Девой Кассель в своем профиле Instagram.

"Поздравляю, моя любовь", - кратко, но с чувством написал 53-летний артист.

Отметим, что итальянская актриса Моника Беллуччи и ее французский коллега Венсан Кассель поженились в 1999 году после знакомства на съемках кинокартины "Квартира". В этом браке у одной из самых красивых пар планеты родилось двое детей - Дева (2004) и Леони (2010). Летом 2013 года брак распался, о чем актеры объявили официально, но заметили, что продолжат дружеские отношения.

Дети Касселя остались жить со знаменитой матерью, но постоянно поддерживают отношения с отцом. Однако актер исключительно редко публикует совместные фото с наследниками, отдавая предпочтение снимкам с новой супругой, моделью Тиной Кунаки. Именно поэтому для его поклонников и верных почитателей прошлого брака Касселя с Беллуччи, снимок с дочерью стал настоящим подарком.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что знаменитая голливудская актриса Дрю Берримор пояснила свое отношение к замужеству.

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