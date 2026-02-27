Старший сын Брэда Питта отказался от отца

Старший приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли принял окончательное решение разорвать связь со своим известным отцом. Как сообщает издание People, Мэддокс решил отказаться от фамилии Питта.

Сын Питта и Джоли Мэддокс (фото из открытых источников)

24-летний наследник голливудских знаменитостей не делал публичных заявлений по этому шагу. О смене стало известно после премьеры фильма Анджелины Джоли "Кутюр", где Мэддокс работал ассистентом режиссера. В титрах картины зрители заметили, что он указан под фамилией матери – Джоли. Ранее в другом фильме с участием актрисы его имя было указано как Джоли-Питт.

Напряжение в отношениях между Брэдом Питтом и приемным сыном возникло еще в 2016 году, когда звездные супруги только начали процесс развода. Мэддокс неоднократно открыто говорил о конфликте с отцом. По информации СМИ, серьезно ухудшить их отношения мог инцидент на борту самолета, о котором ранее рассказывала Анджелина Джоли. Во время полета Питт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала напал на нее, а затем — на сына, пытавшегося защитить мать. Почти десять лет спустя после развода актеров их отношения так и не наладились — Брэд и Джоли до сих пор судятся по имущественным вопросам.

Меддокс стал уже четвертым ребенком Брэда Питта из шести, отказавшимся от его фамилии. Ранее аналогичное решение приняли Захара, Вивьен и Шайло, официально сменившая фамилию с "Джоли-Питт" на "Джоли" сразу после достижения совершеннолетия. Теперь большинство детей актера предпочитают использовать только фамилии матери.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли решила изменить свою жизнь и покинуть Голливуд в поисках покоя. Как пишет издание People, звезда намерена окончательно уехать из США и поселиться за границей.

По информации источника, Джоли уже давно испытывает раздражение из-за чрезмерного внимания папарацци, серьезно усложняющей повседневную жизнь как для нее, так и для ее детей. Кроме того, актрису утомила среда, где все сосредоточено исключительно вокруг киноиндустрии. Именно эти факторы подтолкнули ее к решению искать новое место для жизни. Сообщается, что основной резиденцией Анджелины должна стать Камбоджа, в то же время планируя регулярно бывать во Франции и странах Африки.