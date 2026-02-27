Старший син Бреда Пітта відмовився від батька

Старший прийомний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі ухвалив остаточне рішення розірвати зв’язок зі своїм відомим батьком. Як повідомляє видання People, Меддокс вирішив відмовитися від прізвища Пітта.

Син Пітта та Джолі Меддокс (фото з відкритих джерел)

24-річний спадкоємець голлівудських знаменитостей не робив публічних заяв щодо цього кроку. Про зміну стало відомо після прем’єри фільму Анджеліни Джолі "Кутюр", де Меддокс працював асистентом режисера. У титрах картини глядачі помітили, що він зазначений під прізвищем матері — Джолі. Раніше в іншому фільмі за участю акторки його ім’я було вказане як Джолі-Пітт.

Напруження у стосунках між Бредом Піттом і прийомним сином виникло ще у 2016 році, коли зоряне подружжя лише розпочало процес розлучення. Меддокс неодноразово відкрито говорив про конфлікт із батьком. За інформацією ЗМІ, серйозно погіршити їхні взаємини міг інцидент на борту літака, про який раніше розповідала Анджеліна Джолі. Під час польоту Пітт, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спочатку напав на неї, а згодом — на сина, який намагався захистити матір. Майже через десять років після розлучення акторів їхні стосунки так і не налагодилися — Бред і Джолі досі судяться через майнові питання.

Меддокс став уже четвертою дитиною Бреда Пітта з шести, яка відмовилася від його прізвища. Раніше аналогічне рішення ухвалили Захара, Вів’єн і Шайло, яка офіційно змінила прізвище з "Джолі-Пітт" на "Джолі" одразу після досягнення повноліття. Тепер більшість дітей актора віддають перевагу використанню лише прізвища матері.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі вирішила змінити своє життя та залишити Голлівуд у пошуках спокою. Як пише видання People, зірка має намір остаточно виїхати зі США та оселитися за кордоном.

За інформацією джерела, Джолі вже давно відчуває роздратування через надмірну увагу папараці, яка серйозно ускладнює повсякденне життя як для неї, так і для її дітей. Крім того, актрису втомило середовище, де все зосереджене виключно навколо кіноіндустрії. Саме ці фактори підштовхнули її до рішення шукати нове місце для життя. Повідомляється, що основною резиденцією Анджеліни має стати Камбоджа, водночас вона планує регулярно бувати у Франції та країнах Африки.