Старший сын Дональда Трампа собирается обручиться: кто его избранница

Американский предприниматель и старший сын 47-го президента США Дональд Трамп-младший объявил о помолвке со светской львицей Беттиной Андерсон. О предстоящем браке он сообщил во время рождественской вечеринки в Белом доме.

Дональд Трамп-младший (фото из открытых источников)

Впоследствии информацию о помолвке Трампа-младшего и Андерсон подтвердил The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Дональда Трампа Эндрю Сурабяна.

Первые слухи о романе Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон появились в декабре 2024 года. В то время сын президента США официально находился в отношениях с телеведущей Кимберли Гилфойл, с которой был вместе с 2018 года.

Помолвка с Беттиной Андерсон стала для Дональда Трампа-младшего уже третьей. Ранее он был женат на модели Ванессы Гейден (2005–2018). В этом браке у предпринимателя родилось пятеро детей: дочери Кай Мэдисон (2007 года рождения) и Хлоя София (2014), а также сыновья Дональд Джон III (2009), Тристан Милош (2011) и Спенсер Фредерик (2012).

О дате свадьбы и деталях предстоящей церемонии пока не сообщается.

