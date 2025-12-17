Старший син Дональда Трампа збирається заручитися: хто його обраниця

Американський підприємець і старший син 47-го президента США Дональд Трамп-молодший оголосив про заручини зі світською левицею Беттіною Андерсон. Про майбутній шлюб він повідомив під час різдвяної вечірки в Білому домі.

Дональд Трамп-молодший (фото з відкритих джерел)

Згодом інформацію про заручини Трампа-молодшого та Андерсон підтвердив The New York Times з посиланням на прессекретаря Дональда Трампа Ендрю Сурабяна.

Перші чутки про роман Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон з’явилися у грудні 2024 року. На той момент син президента США офіційно перебував у стосунках із телеведучою Кімберлі Гілфойл, з якою був разом із 2018 року.

Заручини з Беттіною Андерсон стали для Дональда Трампа-молодшого вже третіми. Раніше він був одружений із моделлю Ванессою Гейден (2005–2018). У цьому шлюбі в підприємця народилося п’ятеро дітей: доньки Кай Медісон (2007 року народження) та Хлоя Софія (2014), а також сини Дональд Джон III (2009), Трістан Мілош (2011) і Спенсер Фредерік (2012).

Про дату весілля та деталі майбутньої церемонії наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що син Трампа опублікував фото з батьком на фоні українського прапора. у Міжнародний день батька Дональд Трамп-молодший привітав зі святом президента США. Старший син Трампа опублікував старі фото батька з дітьми на руках, а також сучасні фото вже з онуками.

Але й тут не обійшлося без курйозів. Першу фотографію Трампа з дитиною в добірці зроблено на фоні "прапора України". Насправді ж це було пляжне крісло у прапорах українського стяга, проте знаючи, як Трамп-молодший критикує усе, що пов’язане з Україною та президентом Зеленським, ситуація видається смішною.