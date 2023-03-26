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СТБ заменил актера из РФ дипфейком, а тот в ответ надругался над украинцами

Дубравин открыто насмехается над тем, что его "заменили" в сериале

сегодня, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Киноактер из РФ Прохор Дубравин прокомментировал произошедший на телеканале СТБ скандал, связанный с сериалом, где он снимался. Актера заменили дипфейком, но это его только рассмешило.

СТБ заменил актера из РФ дипфейком, а тот в ответ надругался над украинцами

Прохор Дубравин (фото из открытых источников)

В соцсетях Дубровин пишет, что ему известно об этом. Один из подписчиков направил ему информацию из СМИ. Но актер подумал, что это недоразумение.


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"Пару дней назад подписница прислала фото с экрана с вопросом: "Сейчас в Украине выходит новый сериал, и там главный актер похож на вас, но что-то там с лицом непонятное". Посмотрел... Да, с лицом там действительно было что-то непонятное. .Ну, думаю я, ракурс неудачный, ссутулился еще, но это же я снимался", — написал российский актер.

Но представитель РФ выяснил, что ему нашли замену. . Поэтому Дубравин стал глумиться.

"Ну, что сказать… Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскова, а не с лицом Брэда Питта", – прореагировал российский артист.

Комментарий артиста разделил пользователей. Одни написали, что Дубравину не стоит удивляться, ведь в Украине даже не хотят слышать о представителях РФ. Другие придерживаются мнения, что сериал с Дубровым лучше не показывать.

Ведь трейлер к сериалу "Последнее письмо любимому", где видна замена, вызвал немалое возмущение. Зрители придерживаются мнения, что представители телеканала поступили неправильно.

СТБ заменил актера из РФ дипфейком, а тот в ответ надругался над украинцами - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская актриса "набросилась" с оскорблениями на президента Зеленского. Известная российская артистка, ставшая популярной из-за роли в фильме "Москва слезам не верит", Раиса Рязанова нанесла образ президенту Украины Владимиру Зеленскому, героически остающемуся в "военной" стране.



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