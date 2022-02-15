logo

BTC/USD

44592.89

ETH/USD

3180.52

LTC/USD

131.77

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Стилист Юлия Пелипас вышла замуж за соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета
commentss НОВОСТИ Все новости

Стилист Юлия Пелипас вышла замуж за соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета

Пара объявила о женитьбе 14 февраля

15 февраля 2022, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Бывший чиновник нашего государства и один из соучредителей Monobank Дмитрий Дубилет официально расписался со своей избранницей, которая основала бренд Bettter и работала экс-fashion-директором Vogue Ukraine Юлией Пелипас, пишет УНИАН,

Стилист Юлия Пелипас вышла замуж за соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета

Юлия Пелипас и Дмитрий Дубилет (фото из открытых источников)

Дмитрий с Юлией начали встречаться еще в 2020 году. Только вместе посещали светские мероприятия, обнародовали общие фотографии и не прятали ни от кого свои чувства. 14 февраля появилось известие, что они официально узаконили свои отношения.

Счастливая влюбленная в сети сообщила о радостном событии. Очевидно, влюбленные не организовывали пышную церемонию свадьбы, потому что ни фотоснимков, ни видео с их личного праздника еще нет.

При этом Дмитрий Дубилет раньше был женат, но три года назад взял развод. А у его нынешней избранницы есть двое детей от первого брака.


Стилист Юлия Пелипас вышла замуж за соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Мендель впервые показала своего бойфренда . В День всех влюбленных эксречница украинского президента Юля Мендель первый раз представила своего любимого. О романе Мендель с загадочным незнакомцем слухи ходят еще с конца ноября 2021 года. Трогательные фотографии формата love story под мелодию, исполняемую группой Океан Эльзы, Юля выставила в сети на своей странице. Избранник 35-летней украинской журналистки – 36-летний политик и экономист Павел Кухта. Правда, любимый Юлии Мендель был ранее женат и работал в должности замминистра экономики. О том, что журналистка не сама, а имеет любимого человека, шел слух еще с конца прошлого года. Именно в то время во время интервью Юлия рассказала, что уже готова услышать предложение руки и сердца.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/stilist-yuliya-pelipas-viyshla-zamizh-za-dmitra-dubileta-11705557.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!