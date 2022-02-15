Стилист Юлия Пелипас вышла замуж за соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета

Бывший чиновник нашего государства и один из соучредителей Monobank Дмитрий Дубилет официально расписался со своей избранницей, которая основала бренд Bettter и работала экс-fashion-директором Vogue Ukraine Юлией Пелипас, пишет УНИАН,

Юлия Пелипас и Дмитрий Дубилет (фото из открытых источников)

Дмитрий с Юлией начали встречаться еще в 2020 году. Только вместе посещали светские мероприятия, обнародовали общие фотографии и не прятали ни от кого свои чувства. 14 февраля появилось известие, что они официально узаконили свои отношения.

Счастливая влюбленная в сети сообщила о радостном событии. Очевидно, влюбленные не организовывали пышную церемонию свадьбы, потому что ни фотоснимков, ни видео с их личного праздника еще нет.

При этом Дмитрий Дубилет раньше был женат, но три года назад взял развод. А у его нынешней избранницы есть двое детей от первого брака.









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