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Стинг призывает помочь украинцам пережить сложную зиму (ВИДЕО)

Английский певец обратился по всему миру, чтобы небезразличные смогли помочь обеспечить украинцев в холодный период.

сегодня, 20:51
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Автор:

Slava Kot

Известный английский музыкант Sting записал видеообращение, в котором просит помочь украинцам пережить зиму и призывает мир сделать все возможное для этого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram у известного музыканта.

Стинг призывает помочь украинцам пережить сложную зиму (ВИДЕО)

Стинг обратился к украинцам. Фото: из открытых источников

Стинг в своей речи говорит, что сейчас зима в Англии, но также и в Украине, где российские военные наносят атаки по критически важной энергетической инфраструктуре. Что влияет на жизнь мерзнущих от холода украинских семей.

Англичанин создал инициативу под названием The Renew Democracy, которая переводится как "восстановить демократию". Цель такой организации приобрести и доставить для украинцев вещи, которые помогут пережить холодную зиму: спальные мешки, еда быстрого приготовления и многое другое.

"Сохранить тепло зимой – это будет важнейшей битвой этой войны. The Renew Democracy будет обеспечивать украинские семьи пищей быстрого приготовления и спальными мешками, чтобы защититься от минусовых температур. Каждый ваш доллар имеет значение. В этом году подарите тепло украинцам", — говорит Стинг.

Посмотреть полное видеообращение английского музыканта Стинга о помощи для украинцев можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский аналитический центр рассказал первоочередному плану Российской Федерации напасть на Украину. Эти действия включали ликвидацию отдельных должностных лиц или их пытки.

Также "Комментарии" писали о громком заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего, что Российская Федерация не может победить в войне против Украины. Немецкий политик подчеркнул, что ни одна страна, которая имеет агрессивные намерения, не должна сомневаться в ответе Германии.



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Источник: https://www.instagram.com/theofficialsting/
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