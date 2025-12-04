Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В террористической России сообщили о смерти актрисы и бывшей жены актера-алкоголика Михаила Ефремова — Ксении Качалиной.
Ксения Качалина (фото из открытых источников)
Как отмечают российские пропагандисты, она скончалась на 55-м году жизни. Об этом сообщил российский режиссер Алексей Агранович.
Воспоминаниями о Качалине поделилась также российская актриса Рената Литвинова. "Древняя новелла, которую я написала среди многих для Киры Муратовой в Одессе. Она выбрала одну и сняла невинно утонувшую Офелию. А эту я продала и — вдруг отрывок из нее всплыл из недр Instagram — Ксения Качалина там играла главную роль. В финале — песня группе." сказала Литвинова.
Сообщается, что актриса много пила, и само пристрастие к алкоголю стало причиной ее смерти.
Когда-то у Ксении была успешная карьера: она снималась с такими звездами кино, как Александр Абдулов, Владимир Ильин, Иван Охлобыстин... Но из-за пристрастия к алкоголю она оставила работу и перестала участвовать в любых проектах.
Мать Качалиной обвиняла Михаила Ефремова в том, что дочь пристрастилась к алкоголю. По ее словам именно после отношений с актером Ксения начала пить.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России сообщили о смерти актрисы и певицы Анны Кузнецовой, ушедшей из жизни на 49-м году.
По данным российских пропагандистских медиа, трагедия произошла 11 августа. Причина смерти и обстоятельства происшествия пока не разглашаются. Печальную новость подтвердил певец Александр Пахмутов, сотрудничавший с Кузнецовой. Пахмутов отметил, что у актрисы были проблемы со здоровьем. Анна Кузнецова приобрела популярность благодаря роли Серафимы Плужниковой в военной драме Дмитрия Месхиева "Батальонъ". Также она снималась в лентах и сериалах "Шеф", "Ментовские войны", "Большая", "Восьмидесятые", "Невский", "Тест на беременность", "Первый отдел" и "В раю мест нет".