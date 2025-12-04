В террористической России сообщили о смерти актрисы и бывшей жены актера-алкоголика Михаила Ефремова — Ксении Качалиной.

Ксения Качалина (фото из открытых источников)

Как отмечают российские пропагандисты, она скончалась на 55-м году жизни. Об этом сообщил российский режиссер Алексей Агранович.

"Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и привлекательной. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет", — написал он в своем личном блоге.

Воспоминаниями о Качалине поделилась также российская актриса Рената Литвинова. "Древняя новелла, которую я написала среди многих для Киры Муратовой в Одессе. Она выбрала одну и сняла невинно утонувшую Офелию. А эту я продала и — вдруг отрывок из нее всплыл из недр Instagram — Ксения Качалина там играла главную роль. В финале — песня группе." сказала Литвинова.

Сообщается, что актриса много пила, и само пристрастие к алкоголю стало причиной ее смерти.

Когда-то у Ксении была успешная карьера: она снималась с такими звездами кино, как Александр Абдулов, Владимир Ильин, Иван Охлобыстин... Но из-за пристрастия к алкоголю она оставила работу и перестала участвовать в любых проектах.

Мать Качалиной обвиняла Михаила Ефремова в том, что дочь пристрастилась к алкоголю. По ее словам именно после отношений с актером Ксения начала пить.

