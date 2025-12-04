Страшна залежність вбила колись відому акторку в РФ

У терористичній Росії повідомили про смерть актриси та колишньої дружини актора-алкоголіка Михайла Єфремова — Ксенії Качаліної.

Ксенія Качаліна (фото з відкритих джерел)

Як зазначають російські пропагандисти, вона померла на 55-му році життя. Про це повідомив російський режисер Олексій Агранович.

"Ксенія Качаліна померла. Ми недовго вчилися разом, ми дружили потім деякий час. Вона була загадкою, панком, складною і привабливою. Це був її і не її час. Ксюша не вміла пристосовуватися. Вона була розумнішою і слабшою за час одночасно. Її більше немає", — написав він у своєму особистому блозі.

Спогадами про Качаліну поділилася також російська актриса Рената Литвинова. "Давня новела, яку я написала серед багатьох для Кіри Муратової в Одесі. Вона вибрала одну і зняла "Офелію, що невинно потонула". А цю я продала і — раптом уривок із неї сплив із надр Instagram — Ксенія Качаліна там грала головну роль. У фіналі — пісня гурту "Колібрі". Боже, Ксенії сьогодні не стало", — сказала Литвинова.

Повідомляється, що актриса багато пила, і саме пристрасть до алкоголю стала причиною її смерті.

Колись у Ксенії була успішна кар'єра: вона знімалася з такими зірками кіно, як Олександр Абдулов, Володимир Ільїн, Іван Охлобистін... Але через пристрасть до алкоголю вона залишила роботу і перестала брати участь у будь-яких проектах.

Мати Качаліної звинувачувала Михайла Єфремова в тому, що дочка пристрастилася до алкоголю. За її словами, саме після стосунків з актором Ксенія почала пити.

