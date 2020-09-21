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Таблоиды сообщают о твердом решении Ким Кардашьян развестись с мужем

Источники утверждают, что причиной для развода стали непримиримые разногласия, а также давняя обида Кардашьян на то, что Уэст требовал ее сделать аборт

сегодня, 21:20
Автор:

Екатерина Белоброва

Известная модель и участница реалити-шоу Ким Кардашьян приняла окончательное решение о разводе с рэппером Канье Уэст, и даже подала соответствующие документы. Об этом сообщает издание  Page Six.

Таблоиды сообщают о твердом решении Ким Кардашьян развестись с мужем

Как отмечают источники из окружения звездной пары, модель не выдержала постоянных конфликтов и нервной обстановки дома, которая спровоцирована разногласиями. Кроме того, она все еще помнит время, когда Уэст усиленно занимался карьерой и не был готов к отцовству, тогда он весьма огорчился на признание Ким, что она беременна и попросил ее сделать аборт.

Отметим, что Канье Уэст обладает психическим расстройством, которое вынуждает его супругу и мать регулярно отправлять его в частную клинику. Эта проблема также усугубляет отношения пары, что уже не раз приводило  к публичным заявлениям о расставании, но до развода пока не доходило.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ранее Канье Уэст проговорился своим поклонникам, что хочет развестись в Кардашьян, поскольку заподозрил ее в сексуальной измене.

"Я стараюсь расстаться с тех пор, как Ким виделась с Миком Миллом в номере Waldorf для обсуждения тюремной реформы", - написал Канье Уэст, подразумевая инцидент, который произошел в ноябре 2018 года.

Тогда Ким Кардашян вместе с 33-летним  Миллом выступала на саммите уголовного правосудия в Лос-Анджелесе. Однако звезды встретились и для разговора в номере отеля Waldorf Astoria Beverly Hills, что не на шутку возмутило Канье Уэста.


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