Стримерша потеряла 140 тысяч подписчиков из-за сбоя фильтра: увидели ее настоящее лицо (ФОТО)



















Несколько секунд технического сбоя стоили китайской стримерке Your Highness Qiao Biluo более 140 тысяч подписчиков, а соответственно и значительной части дохода. Во время прямой трансляции ее "бьюти-фильтр" внезапно выключился и зрители увидели внешность блоггерши без цифровых украшений.

Стримерша потеряла 140 тысяч подписчиков из-за сбоя бьюти-фильтра

Популярная китайская стримерка Цяо Билуо случайно показала свое настоящее лицо в прямом эфире. Четырехсекундный отрывок, быстро разошедшийся соцсетями, зафиксировал момент, когда изображение мерцает между "идеализированной" версией лица и реальным видом инфлюэнсерши.

Видео с курьезным случаем, когда у китайской стримерши отключился бьюти-фильтр можно просмотреть ниже:

Разница оказалась поразительной, а аудитория, привыкшая к молодому, кукловидному образу, увидела женщину старшей, с естественной текстурой кожи и другим тоном лица. После этого технического сбоя китайская стримерша потеряла 140 тысяч подписчиков.

Китайская инфлюэнсерша с бьюти-фильтром

Китайская инфлюэнсерша без фильтров

Инцидент вызвал волну критики. Часть пользователей обвинила инфлюэнсершу в умышленном введении в заблуждение, другие говорили на распространенную практику чрезмерного использования фильтров в стриминге, а третьи утверждали, что естественный вид Цяо Билуо лучше искусственного созданного фильтром.

