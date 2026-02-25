logo

Стримерша потеряла 140 тысяч подписчиков из-за сбоя фильтра: увидели ее настоящее лицо (ФОТО)
НОВОСТИ

Стримерша потеряла 140 тысяч подписчиков из-за сбоя фильтра: увидели ее настоящее лицо (ФОТО)

Во время прямого эфира у Цяо Билуо отключился бьюти-фильтр. Стримерша потеряла более 140 тысяч подписчиков.

25 февраля 2026, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot








Несколько секунд технического сбоя стоили китайской стримерке Your Highness Qiao Biluo более 140 тысяч подписчиков, а соответственно и значительной части дохода. Во время прямой трансляции ее "бьюти-фильтр" внезапно выключился и зрители увидели внешность блоггерши без цифровых украшений.

Популярная китайская стримерка Цяо Билуо случайно показала свое настоящее лицо в прямом эфире. Четырехсекундный отрывок, быстро разошедшийся соцсетями, зафиксировал момент, когда изображение мерцает между "идеализированной" версией лица и реальным видом инфлюэнсерши.

Видео с курьезным случаем, когда у китайской стримерши отключился бьюти-фильтр можно просмотреть ниже:

Разница оказалась поразительной, а аудитория, привыкшая к молодому, кукловидному образу, увидела женщину старшей, с естественной текстурой кожи и другим тоном лица. После этого технического сбоя китайская стримерша потеряла 140 тысяч подписчиков.

Инцидент вызвал волну критики. Часть пользователей обвинила инфлюэнсершу в умышленном введении в заблуждение, другие говорили на распространенную практику чрезмерного использования фильтров в стриминге, а третьи утверждали, что естественный вид Цяо Билуо лучше искусственного созданного фильтром.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае в Китае, где мужчина потратил 550 тысяч долларов на донаты стримерше, чтобы услышать от нее одно слово.

Также "Комментарии" писали, что американская стримерша родила ребенка в прямом эфире на Twitch.



