Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій фільтру: побачили її справжнє лице (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій фільтру: побачили її справжнє лице (ФОТО)

Під час прямого ефіру у Цяо Білуо вимкнувся б’юті-фільтр. Стрімерка втратила понад 140 тисяч підписників.

25 лютого 2026, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot








Кілька секунд технічного збою коштували китайській стрімерці Your Highness Qiao Biluo понад 140 тисяч підписників, а відповідно й значної частини доходу. Під час прямої трансляції її "б’юті-фільтр" раптово вимкнувся і глядачі побачили зовнішність блогерки без цифрових прикрас.

Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій фільтру: побачили її справжнє лице (ФОТО)

Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій б’юті-фільтра

Популярна китайська стрімерка Цяо Білуо випадково показала своє справжнє обличчя в прямому ефірі. Чотирисекундний уривок, який швидко розійшовся соцмережами, зафіксував момент, коли зображення мерехтить між "ідеалізованою" версією обличчя та реальним виглядом інфлюенсерки. 

Відео з курйозним випадком, коли у китайської стрімерки вимкнувся б’юті-фільтр можна переглянути нижче: 

Різниця виявилася разючою, а аудиторія, яка звикла до молодого, лялькоподібного образу, побачила жінку старшою, з природною текстурою шкіри та іншим тоном обличчя. Після цього технічного збою китайська стрімерка втратила 140 тисяч підписників.

Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій фільтру: побачили її справжнє лице (ФОТО) - фото 2

Китайська інфлюенсерка з б’юті-фільтром

Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій фільтру: побачили її справжнє лице (ФОТО) - фото 2

Китайська інфлюенсерка з без фільтрів

Інцидент спричинив хвилю критики. Частина користувачів звинуватила інфлюенсерку в навмисному введенні в оману, інші говорили на поширену практику надмірного використання фільтрів у стримінгу, а треті стверджували, що природний вигляд Цяо Білуо кращий, ніж штучний створений фільтром.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок в Китаї, де чоловік витратив 550 тисяч доларів на донати стрімерці, щоб почути від неї одне слово.

Також "Коментарі" писали, що американська стрімерка народила дитину в прямому ефірі на Twitch.



