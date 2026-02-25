Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій фільтру: побачили її справжнє лице (ФОТО)



















Кілька секунд технічного збою коштували китайській стрімерці Your Highness Qiao Biluo понад 140 тисяч підписників, а відповідно й значної частини доходу. Під час прямої трансляції її "б’юті-фільтр" раптово вимкнувся і глядачі побачили зовнішність блогерки без цифрових прикрас.

Стрімерка втратила 140 тисяч підписників через збій б’юті-фільтра

Популярна китайська стрімерка Цяо Білуо випадково показала своє справжнє обличчя в прямому ефірі. Чотирисекундний уривок, який швидко розійшовся соцмережами, зафіксував момент, коли зображення мерехтить між "ідеалізованою" версією обличчя та реальним виглядом інфлюенсерки.

Відео з курйозним випадком, коли у китайської стрімерки вимкнувся б’юті-фільтр можна переглянути нижче:

Різниця виявилася разючою, а аудиторія, яка звикла до молодого, лялькоподібного образу, побачила жінку старшою, з природною текстурою шкіри та іншим тоном обличчя. Після цього технічного збою китайська стрімерка втратила 140 тисяч підписників.

Китайська інфлюенсерка з б’юті-фільтром

Китайська інфлюенсерка з без фільтрів

Інцидент спричинив хвилю критики. Частина користувачів звинуватила інфлюенсерку в навмисному введенні в оману, інші говорили на поширену практику надмірного використання фільтрів у стримінгу, а треті стверджували, що природний вигляд Цяо Білуо кращий, ніж штучний створений фільтром.

