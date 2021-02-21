Судья «МастерШеф» пытался трижды покончить с собой

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Светлана Шкурупий
Известный кулинар колумбийского происхождения, судья реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво признался, что трижды думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.
Эктор Хименес-Браво (фото из открытых источников)
В рамках кампании #Сильный, который запустил телеканала СТБ, шеф-повар рассказал о том, что вырос в религиозной семье, у него есть старший брат и сестра. В детстве у него было много друзей, любил спорт и с удовольствием помогал маме на кухне. А вот с отцом у известного кулинара были проблемы. Он мало того, что уделял Эктору минимум времени, так еще и насмехался над своим младшим сыном.
Кулинар рассказал, что, когда подрос, его сестра вышла замуж и он очень сильно просил, чтобы она забрала его с собой. Но она этого не сделала. И насмешки из Эктора в семье продолжались и ему становилось все труднее.
Эктор также рассказал, что, когда его карьера пошла вверх, внезапно он получил звонок от своего отца. Тот звонил, чтобы извиниться за свои действия и насмешки и за то, что никогда не интересовался его жизнью. По словам кулинара, в тот момент он был потрясен, ведь он столько лет этого ждал, но вместе с этим, он почувствовал злость. Экстор признался, что голос отца заставил ему вспомнить всю ту боль, которую он ему причинил. После этого известный шеф-повар со своим отцом не говорил.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом.
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