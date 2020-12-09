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Главная Новости Звезды персона Бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом (ВИДЕО)
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Бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом (ВИДЕО)

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова с удовольствием провела экскурсию по своему дому

сегодня, 17:21
Автор:

Мокрик Анастасия

Бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом (ВИДЕО)

ФОТО: Телекритика

В гостях у бывшей судьи кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой побывали ведущие программы "Невероятная правда о звездах". Этот дом, по словам Татьяны, её семья строила сама, а въехали они в него всего пять лет назад. Однако, за эти годы они успели обустроить его и сделать очень уютным для гостей. Сама же кулинарный эксперт отметила, что она и её семья очень любит видеть гостей в своем доме.

Ведущим программы Татьяна показала первым делом свою роскошную кухню, где она создает кулинарные шедевры. К слову, в тот день у телезвезды была приготовлена лазанья. Также эксперт показала своим гостям набор столовых приборов, который был привезен из Аргентины, а стоимость его составляет 260 долларов. Далее Литвинова показала свой большой набор специй, в котором присутствует также самая дорогая специя в мире – шафран. 

После экскурсии по кухне Татьяна показала гостям свой гардероб. Девушка призналась, что она обожает шопинг и свои вещи, поэтому порядок у неё стоит на первом месте. Юбки эксперт предпочитает развешивать по длине, а штаны – по цвету. На то, чтобы привести всё в идеальный вид, Литвиновой потребовалось около 3 месяцев. Однако, особое внимание было уделено обуви. На входе в дом стоит большой шкаф, в котором хранится целая коллекция различной обуви. По словам Татьяны, её она покупает в Америке, так как у неё 41 размер ноги, а там как раз есть подходящая ей обувь такого размера. В завершение Литвинова провела небольшой показ мод, а ведущие пытались угадать, сколько стоит её наряды. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что Оля Полякова изменилась до неузнаваемости, а также о том, как менялись образы Верки Сердючки




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rQY8zBg0M3I&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%85
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