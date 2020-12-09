Бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом (ВИДЕО)

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В гостях у бывшей судьи кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой побывали ведущие программы "Невероятная правда о звездах". Этот дом, по словам Татьяны, её семья строила сама, а въехали они в него всего пять лет назад. Однако, за эти годы они успели обустроить его и сделать очень уютным для гостей. Сама же кулинарный эксперт отметила, что она и её семья очень любит видеть гостей в своем доме.

Ведущим программы Татьяна показала первым делом свою роскошную кухню, где она создает кулинарные шедевры. К слову, в тот день у телезвезды была приготовлена лазанья. Также эксперт показала своим гостям набор столовых приборов, который был привезен из Аргентины, а стоимость его составляет 260 долларов. Далее Литвинова показала свой большой набор специй, в котором присутствует также самая дорогая специя в мире – шафран.

После экскурсии по кухне Татьяна показала гостям свой гардероб. Девушка призналась, что она обожает шопинг и свои вещи, поэтому порядок у неё стоит на первом месте. Юбки эксперт предпочитает развешивать по длине, а штаны – по цвету. На то, чтобы привести всё в идеальный вид, Литвиновой потребовалось около 3 месяцев. Однако, особое внимание было уделено обуви. На входе в дом стоит большой шкаф, в котором хранится целая коллекция различной обуви. По словам Татьяны, её она покупает в Америке, так как у неё 41 размер ноги, а там как раз есть подходящая ей обувь такого размера. В завершение Литвинова провела небольшой показ мод, а ведущие пытались угадать, сколько стоит её наряды.

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