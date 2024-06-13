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Светлана Лобода рассказала, когда начала учить украинский язык

Украинская певица призналась, что ее дочери тоже активно изучают государственный язык

сегодня, 15:16
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известная украинская певица Светлана Лобода серьезно подошла к изучению украинского языка. После многих лет жизни и творческой деятельности в России, где она находилась вплоть до начала полномасштабного вторжения, Лобода приняла решение радикально изменить жизненные приоритеты. Проживая в Европе с двумя дочерьми, 13-летней Евангелиной и 6-летней Тильдой, Светлана теперь ежедневно практикует украинский, переходя на него в общении и досуге.

Светлана Лобода рассказала, когда начала учить украинский язык

Русскоязычная Светлана Лобода ответила, изучают ли ее дочери украинский

"Я всю жизнь говорю на русском языке. Я начала говорить на украинском языке и изучать его подробно ровно два года. За год сделала большой скачок. Сейчас я считаю, что я обязана просто выучить украинский язык с моими детьми. Поэтому я читаю дочке книжки на украинском языке, она слушает песни на украинском языке, она слушает Океан Эльзы", — рассказала певица.

Светлана уверенно заявляет о значительном прогрессе: за два года она достигла свободного владения языком и теперь активно использует его в повседневной жизни, включая чтение книг и прослушивание музыки с дочерьми на украинском языке.

Помимо личного развития, Лобода активно занимается волонтерской деятельностью, оказывая помощь украинским беженцам и пострадавшим от войны. Эти действия стали частью её публичного образа после того, как она оставила карьеру в России, где ранее проводила многочисленные концерты.

Её история профессиональной деятельности в России, где Лобода долгие годы гастролировала, вызвала многочисленные споры. После 2014 года, несмотря на конфликт на Востоке Украины и аннексию Крыма, певица продолжала выступать в России, что в Украине воспринималось неоднозначно. Однако, начало полномасштабного вторжения стало точкой перелома: Лобода покинула Россию, начав новую жизнь в Европе и активно выступая за мир и поддержку Украины.



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Источник: https://focus.ua/lifestyle/652044-my-obyazany-uchit-nashih-detey-svetlana-loboda-priznalas-chto-uchit-docherey-ukrainskomu-yazyku#:~:text=41%2D%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%
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