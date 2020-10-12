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Светлана Лобода засветила личико младшей дочери

Раньше певица выкладывала снимки дочери только со спины

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Светлана Лобода засветила личико младшей дочери

Светлана Лобода | Ivona

Популярная артистка Светлана Лобода, которая недавно продемонстрировала поклонникам свой новый имидж, впервые опубликовала в Instagram фото с двухлетней дочерью Тильдой, лицо которой показала впервые, правда, малышка была в солнцезащитных очках. 

37-летняя певица ранее фотографировала дочь только со спины, поэтому такая фотография вызвала бурную реакцию у подписчиков. Светлана позирует в полупрозрачной пляжной накидке с бахрамой, а ее дочь стоит рядом и смотрит в сторону. На девочке надето красивое платье в цветочный принт и солнцезащитные очки.

И пусть фанатам не удалось полностью рассмотреть лицо малышки, многие отметили, что Тильда очень похожа на свою звездную маму. Некоторые поклонники считают, что отцом девочки является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, поэтому они старались разглядеть в ее лице черты известного музыканта. Впрочем, Светлана подобные слухи пропускает мимо ушей. 

Пост знаменитости за сутки собрал более 124 тысяч лайков и множество комментариев, в которых фолловеры отметили, что Тильда очень красивая и такая же модница, как и мама.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тина Кароль призналась, что хочет найти любовь и родить дочь.


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