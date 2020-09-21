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Тина Кароль призналась, что хочет найти любовь и родить дочь

Тина Кароль сделала откровенное признание

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Украинская артистка Тина Кароль, которая стала звездой сентябрьского номера Vogue UA, рассказала, что ее сердце открыто для новых отношений. Такое заявление знаменитость сделала в программе "Светская жизнь с Екатериной Осадчей", опубликованной на YouTube.

Тина Кароль призналась, что хочет найти любовь и родить дочь

Тина Кароль

Певица рассказала, что время идет и ей нужно кем-то вдохновляться, кроме своего красивого огорода и цветов, которые растут на территории ее дома. 

"Я себя считаю молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань", - подчеркнула артистка, отметив, что в ее жизни теперь есть место для мужчины.

Также Кароль впервые призналась, что мечтает родить дочь. И если это мечту не получиться воплотить с любимым мужчиной, тогда она рассмотрит другие варианты, в частности удочерение. 

Напомним, что певица в 2008 году вышла замуж за музыкального продюсера Евгения Огира и подарила ему сына, которого назвали Вениамин. Но в 2013 году муж артистки скончался от рака желудка. С тех пор, Тина Кароль тщательно скрывает свою личную жизнь, в сети ей уже давно приписывают роман с певцом Дан Баланом, но они не подтверждают своих отношений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Тина Кароль и Snoop Dogg презентовали совместную песню.


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