kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.11.2020

BTC/USD

19215.42

ETH/USD

602.05

LTC/USD

83.67

НБУ 30.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Сын Чапкиса прилетел на финал "Танцев со звездами": как он выглядит (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Сын Чапкиса прилетел на финал "Танцев со звездами": как он выглядит (видео)

90-летний хореограф не знал о том, что его сын прилетел в Украину

сегодня, 15:26
Автор:

Любовь Блажко

Финал танцевального шоу состоялся 29 ноября, на котором одного из членов жюри Григория Чапкиса ждал очень трогательный сюрприз. Так, из США прилетел его сын, которого зовут Грег.

Сын Чапкиса прилетел на финал "Танцев со звездами": как он выглядит (видео)

Григорий Чапкис. Фото: karavan.ua

Известно, что Чапкис-младший живет в Америке уже на протяжении многих лет. Он пошел по стопам своего отца, поэтому тоже является популярным танцором и балетмейстером в Сан-Франциско. Об этих подробностях уже стало известно во время прямого эфира "Танцев со звездами". 

По реакции Григория Чапкиса можно увидеть, что он даже и не догадывался, что сын приехал посмотреть финал шоу. Поэтому, конечно же, он был очень рад такой приятной  и неожиданной встрече. 

Стоит отметить, что Грег прилетел на родину еще за несколько дней до эфира, но не хотел говорить об этом отцу, чтобы получился такой эффектный сюрприз. Надо сказать, что задуманное ему полностью удалось. 

Чапкис-старший не стал скрывать, что для него это двойной подарок, ведь сейчас не самое простое время, и проделать такой большой путь, чтобы встретиться – это самое ценное, что может быть. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Григорий Чапкис показал, где живет со своей молодой женой. Хореограф решил рассекретить, куда переехал с молодой супругой. Об этом он рассказал в своем интервью для программы "Жизнь известных людей", а также показал журналистам свои апартаменты на Нивках. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/tanci-z-zirkami-na-final-shou-neozhidanno-priletel-iz-ameriki-syn-grigoriya-chapkisa-1677550.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ