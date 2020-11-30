Сын Чапкиса прилетел на финал "Танцев со звездами": как он выглядит (видео)

Финал танцевального шоу состоялся 29 ноября, на котором одного из членов жюри Григория Чапкиса ждал очень трогательный сюрприз. Так, из США прилетел его сын, которого зовут Грег.

Григорий Чапкис. Фото: karavan.ua

Известно, что Чапкис-младший живет в Америке уже на протяжении многих лет. Он пошел по стопам своего отца, поэтому тоже является популярным танцором и балетмейстером в Сан-Франциско. Об этих подробностях уже стало известно во время прямого эфира "Танцев со звездами".

По реакции Григория Чапкиса можно увидеть, что он даже и не догадывался, что сын приехал посмотреть финал шоу. Поэтому, конечно же, он был очень рад такой приятной и неожиданной встрече.

Стоит отметить, что Грег прилетел на родину еще за несколько дней до эфира, но не хотел говорить об этом отцу, чтобы получился такой эффектный сюрприз. Надо сказать, что задуманное ему полностью удалось.

Чапкис-старший не стал скрывать, что для него это двойной подарок, ведь сейчас не самое простое время, и проделать такой большой путь, чтобы встретиться – это самое ценное, что может быть.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Григорий Чапкис показал, где живет со своей молодой женой. Хореограф решил рассекретить, куда переехал с молодой супругой. Об этом он рассказал в своем интервью для программы "Жизнь известных людей", а также показал журналистам свои апартаменты на Нивках.









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