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Сын Мадонны стал художником: что рисует парень (ФОТО)

Сын Мадонны и Гая Ричи стал художником и начал продавать картины под вымышленным именем Rhed: как они выглядят

сегодня, 22:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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21-летний Рокко Ричи, сын "королевы поп-музыки" Мадонны и режиссера Гая Ричи, серьезно занялся искусством и продает свои картины.

Сын Мадонны стал художником: что рисует парень (ФОТО)

Рокко Ричи / Фото: @roccoritchie

Как сообщает издание Page Six, работы молодого художника, который взял псевдоним Rhed представляет лондонская галерея Tanya Baxter Contemporary. Купить их можно на сайте Artsy.net. Следует заметить, что некоторые картины уже выкуплены.

Отмечается, что творения Рокко Ричи излучают смесь невинности и уверенности. Он принял экспрессионистический стиль и яркие цвета в сочетании со свободой и динамичной энергией нью-йоркского искусства граффити.

Сам Rhed рассказывал, что в его студии обычно многое происходит – громкая музыка, повсюду эскизы, много людей вокруг – но это и помогает ему сосредоточиться.

К слову, первая выставка работ художника прошла в 2018 году.

Сын Мадонны стал художником: что рисует парень (ФОТО) - фото 2

Известно, что ранее Рокко, как и другие дети знаменитостей, пробовал себя в качестве манекенщика и даже снялся в рекламе весенней коллекции дизайнера Александра Вана для Adidas Originals.

Напомним, что Ai-Da, первый в мире художник-робот с ультра-реалистичным искусственным интеллектом, открыла свою первую персональную выставку в Лондоне в галерее Annka Kultys. Тематически выставка посвящена глобальному потеплению, исчезновению видов, использованию и злоупотреблению технологиями будущего.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что посетитель парижского музея современного искусства, центра Помпиду, исполосовал картину современного французского художника.

Читайте также, что пейзажи известного уличного художника ушли с молотка за рекордную стоимость.


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Источник: https://pagesix.com/2021/12/17/madonnas-son-rocco-ritchie-selling-art-under-fake-name/
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