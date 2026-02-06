Сын российской певицы Наташи Королевой Архип Глушко вместе с супругой Мелиссой отправился на отдых в Таиланд.

Наташа Королева и Архип Глушко (фото из открытых источников)

Об этом стало известно из публикаций в соцсетях. Супруги проводят отпуск вдали от Москвы, где проживают постоянно. Они остановились в отеле Andaman Embrace Patong, который расположен недалеко от популярного пляжа Патонг и имеет большой бассейн и тропический сад.

По данным российских СМИ, главным преимуществом отеля является его удачное расположение — всего в нескольких минутах ходьбы от океана. В отзывах путешественники, в том числе пары, высоко оценивают близость к пляжу, ставя заведения 9 из 10 баллов.

Также в российских пропагандистских медиа предполагают, что отпуск супругам могла оплатить Наташа Королева. В то же время отмечается, что у Архипа Глушко есть собственный доход — он работает репетитором японского языка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Наташа Королева, родившаяся в Украине, но не комментирующая террористическое вторжение России в Украину, снова фактически публично унизила свою невестку Мелиссе Глушко.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Королева рассказала, что строит новый дом и не планирует делать там большую гардеробную. По ее словам, она не считает себя "шмоточницей", поэтому просторная гардеробная ей не нужна. "Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не понадобилась, то она идет дальше. Но здесь зависит от того, насколько она экстравагантна", – отметила певица.

Также Королева добавила, что передает "с панского плеча" свою одежду невестке Мелиси, поскольку молодая жена ее сына носит такой же размер, как и сама исполнительница.