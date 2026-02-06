logo

Сын певицы из Украины, поддерживающей режим Кремля, покинул РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сын певицы из Украины, поддерживающей режим Кремля, покинул РФ

Архип Глушко проводит время вместе со своей супругой

6 февраля 2026, 23:06
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Сын российской певицы Наташи Королевой Архип Глушко вместе с супругой Мелиссой отправился на отдых в Таиланд.

Сын певицы из Украины, поддерживающей режим Кремля, покинул РФ

Наташа Королева и Архип Глушко (фото из открытых источников)

Об этом стало известно из публикаций в соцсетях. Супруги проводят отпуск вдали от Москвы, где проживают постоянно. Они остановились в отеле Andaman Embrace Patong, который расположен недалеко от популярного пляжа Патонг и имеет большой бассейн и тропический сад.

По данным российских СМИ, главным преимуществом отеля является его удачное расположение — всего в нескольких минутах ходьбы от океана. В отзывах путешественники, в том числе пары, высоко оценивают близость к пляжу, ставя заведения 9 из 10 баллов.

Также в российских пропагандистских медиа предполагают, что отпуск супругам могла оплатить Наташа Королева. В то же время отмечается, что у Архипа Глушко есть собственный доход — он работает репетитором японского языка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Наташа Королева, родившаяся в Украине, но не комментирующая террористическое вторжение России в Украину, снова фактически публично унизила свою невестку Мелиссе Глушко.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Королева рассказала, что строит новый дом и не планирует делать там большую гардеробную. По ее словам, она не считает себя "шмоточницей", поэтому просторная гардеробная ей не нужна. "Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не понадобилась, то она идет дальше. Но здесь зависит от того, насколько она экстравагантна", – отметила певица.
  Также Королева добавила, что передает "с панского плеча" свою одежду невестке Мелиси, поскольку молодая жена ее сына носит такой же размер, как и сама исполнительница.



starhit.ru
