Син співачки з України, яка підтримує режим Кремля, покинув РФ

Син російської співачки Наташі Корольової Архіп Глушко разом із дружиною Меліссою вирушив на відпочинок до Таїланду.

Наташа Корольова та Архип Глушко (фото з відкритих джерел)

Про це стало відомо з публікацій у соцмережах. Подружжя проводить відпустку далеко від Москви, де проживає постійно. Вони зупинилися в готелі Andaman Embrace Patong, який розташований неподалік від популярного пляжу Патонг і має великий басейн та тропічний сад.

За даними російських ЗМІ, головною перевагою готелю є його вдале розташування — лише за кілька хвилин пішки від океану. У відгуках мандрівники, зокрема пари, високо оцінюють близькість до пляжу, ставлячи закладу 9 балів із 10.

Також у російських пропагандистських медіа припускають, що відпустку подружжю могла оплатити Наташа Корольова. Водночас зазначається, що Архіп Глушко має власний дохід — він працює репетитором японської мови.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, але не коментує терористичне вторгнення Росії в Україну, знову фактично публічно принизила свою невістку Мелісу Глушко.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Корольова розповіла, що зводить новий будинок і не планує робити там велику гардеробну. За її словами, вона не вважає себе “шмоточницею”, тому простора гардеробна їй не потрібна. "Якщо я зрозуміла, що якась річ лежить без діла і не знадобилася, то вона йде далі. Але тут залежить від того, наскільки вона екстравагантна", – зазначила співачка.

Також Корольова додала, що передає “з панського плеча” свій одяг невістці Мелісі, оскільки молода дружина її сина носить такий самий розмір, як і сама виконавиця.