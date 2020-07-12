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"Тьху-тьху, чтоб не сглазить": телеведущая Алла Мазур рассказала о текущей борьбе с раком

Телеведущая канала 1+1 Алла Мазур призналась, что лучшее ее решение - признаться в своей болезни публично

сегодня, 18:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Тьху-тьху, чтоб не сглазить": телеведущая Алла Мазур рассказала о текущей борьбе с раком

Телеведущая телеканала "1+1" Алла Мазур, которая осенью прошлого года призналась в том, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, рассказала, что врачи дают оптимистичные прогнозы,  а она чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продолжать заниматься любимой работой в передаче "ТСН". Об этом она рассказала своей коллеге Кате Осадчей, ведущей "Светская жизнь".

"Я сейчас, Слава Богу, чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется положительно. Врачи говорят, что прогнозы - тьху-тьху, чтоб не сглазить, - очень обнадеживающие, я активно занимаюсь работой", - поделилась Алла Мазур.

При этом телеведущая поблагодарила всех своих зрителей и поклонников, которые на протяжении последних месяцев поддерживали ее и она могла ощущать их поддержку. Она назвала важнейшим своим решением - рискнуть и признаться публично в своем недуге.

"Я советовалась с друзьями, семьей и коллегами, поскольку я персонаж телевизионный и мы вместе пришли к выводу, что это будет полезно для всех украинцев. И должна признать, что эффект есть. Кроме того, что для многих эта новость стала шоком, многие люди пошли провериться, чтобы в случае чего обнаружить свою проблему на ранней стадии", - отметила Мазур, добавив, что главный результат ее решения, что люди с аналогичными проблемами больше не должны прятать голову в песок. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские знаменитости отреагировали на признание Аллы Мазур в том, что она больна онкологией. 



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