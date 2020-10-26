"Такой воды нет нигде": Наталия Могилевская рассказала, как провела отпуск

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Любовь Блажко
Украинская исполнительница решила последовать примеру своих коллег по сцене, и отправилась осенью на заслуженный отдых. Но она предпочла не Турцию или Египет, а решила познакомиться с Хорватией. Об этом пишет издание newsyou.
Наталия Могилевская. Фото: viva.ua
Артистка впервые побывала на этом европейском курорте и осталась очень довольна полученными впечатлениями. Она регулярно делилась с подписчиками кусочком своего отпуска, выкладывая фотографии в своем Instagram. А в своем интервью для программы "Светская жизнь" на канале 1+1 Могилевская рассказала, с кем она туда отправилась и почему выбрала именно это место.
Певица поделилась, что до этого она ездила только в Индию, чтобы помедитировать. Сейчас же она в компании своих друзей отправилась в Хорватию, чтобы перезарядиться и получить массу приятных эмоций.
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