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Главная Новости Звезды персона "Такой воды нет нигде": Наталия Могилевская рассказала, как провела отпуск
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"Такой воды нет нигде": Наталия Могилевская рассказала, как провела отпуск

Звезда отправилась на отдых в Хорватию и с удовольствием делилась с поклонниками красочными снимками

сегодня, 18:37
Автор:

Любовь Блажко

Украинская исполнительница решила последовать примеру своих коллег по сцене, и отправилась осенью на заслуженный отдых. Но она предпочла не Турцию или Египет, а решила познакомиться с Хорватией. Об этом пишет издание newsyou.

"Такой воды нет нигде": Наталия Могилевская рассказала, как провела отпуск

Наталия Могилевская. Фото: viva.ua

Артистка впервые побывала на этом европейском курорте и осталась очень довольна полученными впечатлениями. Она регулярно делилась с подписчиками кусочком своего отпуска, выкладывая фотографии в своем Instagram. А в своем интервью для программы "Светская жизнь" на канале 1+1 Могилевская рассказала, с кем она туда отправилась и почему выбрала именно это место.

Певица поделилась, что до этого она ездила только в Индию, чтобы помедитировать. Сейчас же она в компании своих друзей отправилась в Хорватию, чтобы перезарядиться и получить массу приятных эмоций. 

"Я вообще ездила только в Индию и только за медитацией. Это первый раз! 20 км в день просто пешком. Я отдыхала с друзьями, сделали кассу отелю, потому что нас было очень много и мы очень классно отдыхали. И вообще, если бы не карантин, я бы вообще не оказалась бы в Хорватии, не знаю почему. Сейчас это мой любимый курорт — такой воды нет нигде", — говорит знаменитость. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Могилевская рассказала о самом сложном периоде в жизни. Несколько лет назад певица рассталась со своим возлюбленным, потеряла маму и перестала узнавать свое отражение в зеркале. Все эти события произошли за относительно короткий промежуток времени. 


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