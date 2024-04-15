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Таксирует в Киеве и обвиняет всех людей в войне: что делает солист когда-то популярной группы "Ненси"

Анатолий Бондаренко считает, что нельзя в войне винить только Путина

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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В 90-х очень популярна была группа "Нэнси", а песни "Дым сигарет с ментолом", "Девушка мечты" и другие звучали буквально повсюду. Поэтому солист группы Анатолий Бондаренко имел огромную популярность и узнаваемость в то время. Однако в последнее время о нем не было никакой информации. Так бы он и жил спокойно, если бы не рассказал о своем прошлом попутчице, пишет "УНИАН"

Таксирует в Киеве и обвиняет всех людей в войне: что делает солист когда-то популярной группы "Ненси"

Анатолий Бондаренко (фото из открытых источников)

В частности, пользовательница соцсети Х Екатерина Жемчужникова написала, что недавно села в такси, водитель которого был Бондаренко. Он также продолжает говорить на русском языке и не обвиняет российского президента Владимира Путина в начавшейся в Украине войне.

"Меня только на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донбасса. Я думала, она несколько преувеличивает, а когда зашла домой и погуглила, то немного прифигила", — пишет девушка .

По этой причине поклонники некогда популярной группы сразу активизировались в социальных сетях и начали спрашивать у Бондаренко, что он думает о войне. Четкого ответа от певца так и не услышали.

Он сказал, что против насилия и войн, а виновные в их решении люди, но имени Путина он не озвучил.

"Я не против кого, а против чего! Я против насилия и войн. Я за созидание и процветание цивилизации! За любовь! Кто виноват в этой и других войнах? Виноваты люди! Те, кто создает комфортные условия политикам и делегирует им свои полномочия делать это. Поэтому обвинять одних президентов и лидеров не стоит.

Известно, что группа Нэнси до сих пор ездит на гастроли. Они выступают и в Украине, и за границей. Но о благотворительных концертах не упоминается.

Таксирует в Киеве и обвиняет всех людей в войне: что делает солист когда-то популярной группы ”Ненси” - фото 2


Таксирует в Киеве и обвиняет всех людей в войне: что делает солист когда-то популярной группы ”Ненси” - фото 3


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вайкуле рассказала, куда исчез Леонтьев и почему он молчит о войне в Украине



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/rabotaet-taksistom-v-kieve-i-vinit-narod-v-voyne-kuda-propal-solist-izvestnoy-gruppy-nensi-12601779.html#:~:text=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8-,%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1
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