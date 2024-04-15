Таксирует в Киеве и обвиняет всех людей в войне: что делает солист когда-то популярной группы "Ненси"

В 90-х очень популярна была группа "Нэнси", а песни "Дым сигарет с ментолом", "Девушка мечты" и другие звучали буквально повсюду. Поэтому солист группы Анатолий Бондаренко имел огромную популярность и узнаваемость в то время. Однако в последнее время о нем не было никакой информации. Так бы он и жил спокойно, если бы не рассказал о своем прошлом попутчице, пишет "УНИАН"

Анатолий Бондаренко (фото из открытых источников)

В частности, пользовательница соцсети Х Екатерина Жемчужникова написала, что недавно села в такси, водитель которого был Бондаренко. Он также продолжает говорить на русском языке и не обвиняет российского президента Владимира Путина в начавшейся в Украине войне.

"Меня только на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донбасса. Я думала, она несколько преувеличивает, а когда зашла домой и погуглила, то немного прифигила", — пишет девушка .

По этой причине поклонники некогда популярной группы сразу активизировались в социальных сетях и начали спрашивать у Бондаренко, что он думает о войне. Четкого ответа от певца так и не услышали.

Он сказал, что против насилия и войн, а виновные в их решении люди, но имени Путина он не озвучил.

"Я не против кого, а против чего! Я против насилия и войн. Я за созидание и процветание цивилизации! За любовь! Кто виноват в этой и других войнах? Виноваты люди! Те, кто создает комфортные условия политикам и делегирует им свои полномочия делать это. Поэтому обвинять одних президентов и лидеров не стоит.

Известно, что группа Нэнси до сих пор ездит на гастроли. Они выступают и в Украине, и за границей. Но о благотворительных концертах не упоминается.













Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вайкуле рассказала, куда исчез Леонтьев и почему он молчит о войне в Украине