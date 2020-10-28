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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом - у мужчины родилась дочь

Новоиспеченному родителю исполнилось 53 года

сегодня, 00:06
Автор:

Дмитрий Симоненко

Звезда Instagram, а по совместительству миллионер и ловелас итальянец Джанлука Вакки, получивший прозвище "танцующий миллионер", стал отцом очаровательной девочки. Об этом сообщает сам Джанука на своей странице в соцсети.

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом - у мужчины родилась дочь

Матерью новорожденной Блу Иерусалема стала 25-летняя модель Шэрон Фонсека. За некоторое время до появления малышки пара сняла видео из апартаментов в роддоме. На нем будущие родители исполняют танец в ожидании наследницы. Вакки прокомментировал запись, сказав, что таким образом они пытались помочь дочке побыстрее появиться, но девочка, похоже, не торопилась.


53-летний Джанлука завел свой блог в соцсети в 2016 году. Аккаунт набрал 18 миллионов подписчиков, после того, как мужчина начал публиковать в нем танцы с красотками или соло на собственной яхте.


Известно, что Джанука Вакки по образованию экономист. Он занимает пост главы автомобильной компании SEA Societa Europea Autocaravan SpA, а также состоит в наблюдательном совете семейной компании Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, которая занимается производством разнообразного упаковочного материала. Состояние итальянца оценивается почти в 400 миллионов долларов. Джанука известен, как плейбой и любитель роскоши. С матерью своего первого ребенка он познакомился три года назад. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы вещи, которые стоит отпустить каждому человеку, чтобы стать счастливей.




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