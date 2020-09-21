Тарас Цымбалюк честно рассказал, почему распался его первый брак

Украинский актер сделал своей любимой предложение прямо в эфире "Танців з зірками". В интервью для программы "Зірковий шлях" он откровенно рассказал, почему распался его первый брак. Об этом пишет издание segodnya.

Тарас Цымбалюк. Фото: 24tv.ua

Тарас сейчас только начинает показывать весь свой потенциал и способности. Он уже успел сняться во многих украинских фильмах и сериалах, а также стал участником нового сезона шоу "Танці з зірками".

В своем интервью актер честно признался, что только в 29 лет понял, что такое настоящая любовь. И это несмотря на то, что он уже состоял в официальном браке, который продлился 2 года. Он говорит, что со временем то, что казалось важным, становится совсем незначимым. Но чтобы решиться на такой серьезный шаг, Цымбалюку потребовался целый год. С бывшей супругой они расстались спокойно, но полностью прекратили общение.

Со своей нынешней возлюбленной Тарас познакомился на съемках клипа у MONATIK. Тоня работала там гримером, но когда очередь дошла до него, то она попросила своих ассистентов ей помочь. Прошло несколько лет, прежде чем они начали вести переписку.





"Кто сделал первый шаг? Я – отправил смайлик на сториз. Сейчас так у нас знакомятся, ребята", – поделился актер.

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