Вокруг Алины Кабаевой, которую медиа годами называют вероятной любовницей Владимира Путина, разразился новый скандал. В России родители молодых спортсменок и пользователи соцсетей обвиняют бывшую олимпийскую чемпионку в несправедливом отборе гимнасток на чемпионат Европы.

Турнир по художественной гимнастике состоится в Болгарии 27-31 мая, и российские спортсменки примут участие в нем под нейтральным флагом. Именно Кабаева отвечает за подготовку команды, однако процесс формирования состава вызвал волну негодования в России.

По данным швейцарского издания NZZ, родители не попавших в заявку спортсменок публично требовали пересмотреть список участниц. Критики утверждают, что преимущество получили воспитанницы Академии Кабаевой, которая после длительного отсутствия в публичном пространстве вернулась в спорт в 2022 году.

В российских соцсетях также активно обсуждают ситуацию. На платформе "ВКонтакте" и в Telegram появились десятки сообщений с критикой любовницы Путина. Часть пользователей прямо обвиняет ее в "семейном влиянии" и близости к Кремлю: "Жаль, как она это все разыгрывает"; "Я ненавижу Кабаеву"; "Кабаева не опомнится, в конце концов, это семейное дело".

После окончания карьеры в гимнастике Кабаева стала одной из самых загадочных фигур в российской политической и спортивной среде. Несмотря на многочисленные слухи о ее отношениях с Путиным и сообщениях об общих детях, Кремль никогда официально этого не подтверждал. Сам российский диктатор традиционно избегает комментариев по поводу личной жизни.

В то же время, влияние Кабаевой в российском спорте в последние годы только усиливается. Ее академия художественной гимнастики стала одной из главных платформ подготовки молодых спортсменок в стране.

