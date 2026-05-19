Тайная любовница Путина попала в передрягу: ее беспощадно критикуют в России
НОВОСТИ

Тайная любовница Путина попала в передрягу: ее беспощадно критикуют в России

Родители российских гимнасток обвинили Алину Кабаеву в кумовстве

19 мая 2026, 14:15
Slava Kot

Вокруг Алины Кабаевой, которую медиа годами называют вероятной любовницей Владимира Путина, разразился новый скандал. В России родители молодых спортсменок и пользователи соцсетей обвиняют бывшую олимпийскую чемпионку в несправедливом отборе гимнасток на чемпионат Европы.

Алина Кабаева и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Турнир по художественной гимнастике состоится в Болгарии 27-31 мая, и российские спортсменки примут участие в нем под нейтральным флагом. Именно Кабаева отвечает за подготовку команды, однако процесс формирования состава вызвал волну негодования в России.

По данным швейцарского издания NZZ, родители не попавших в заявку спортсменок публично требовали пересмотреть список участниц. Критики утверждают, что преимущество получили воспитанницы Академии Кабаевой, которая после длительного отсутствия в публичном пространстве вернулась в спорт в 2022 году.

В российских соцсетях также активно обсуждают ситуацию. На платформе "ВКонтакте" и в Telegram появились десятки сообщений с критикой любовницы Путина. Часть пользователей прямо обвиняет ее в "семейном влиянии" и близости к Кремлю: "Жаль, как она это все разыгрывает"; "Я ненавижу Кабаеву"; "Кабаева не опомнится, в конце концов, это семейное дело".

Алина Кабаева

После окончания карьеры в гимнастике Кабаева стала одной из самых загадочных фигур в российской политической и спортивной среде. Несмотря на многочисленные слухи о ее отношениях с Путиным и сообщениях об общих детях, Кремль никогда официально этого не подтверждал. Сам российский диктатор традиционно избегает комментариев по поводу личной жизни.

В то же время, влияние Кабаевой в российском спорте в последние годы только усиливается. Ее академия художественной гимнастики стала одной из главных платформ подготовки молодых спортсменок в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что любовница Путина сопровождала его в Китай.

Также "Комментарии" писали, что Алина Кабаева вышла на публику с "новым лицом".



Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/elternaufstand-gegen-putins-heimliche-geliebte-alina-kabajewa-6a0abebd512d507bb620f8e3
