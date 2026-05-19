Таємна коханка Путіна потрапила в халепу: її нещадно критикують в Росії

Батьки російських гімнасток звинуватили Аліну Кабаєву у кумівстві

19 травня 2026, 14:15
Автор:
Slava Kot

Навколо Аліни Кабаєвої, яку медіа роками називають імовірною коханкою Володимира Путіна, спалахнув новий скандал. У Росії батьки молодих спортсменок та користувачі соцмереж звинувачують колишню олімпійську чемпіонку у несправедливому відборі гімнасток на чемпіонат Європи.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Турнір з художньої гімнастики відбудеться у Болгарії 27-31 травня, і російські спортсменки братимуть у ньому участь під нейтральним прапором. Саме Кабаєва відповідає за підготовку команди, однак процес формування складу викликав хвилю обурення в Росії.

За даними швейцарського видання NZZ, батьки спортсменок, які не потрапили до заявки, публічно вимагали переглянути список учасниць. Критики стверджують, що перевагу отримали вихованки академії Кабаєвої, яка після тривалої відсутності в публічному просторі повернулася у спорт у 2022 році.

У російських соцмережах також активно обговорюють ситуацію. На платформі "ВКонтакте" та в Telegram з’явилися десятки дописів із критикою коханки Путіна. Частина користувачів прямо звинувачує її у "сімейному впливі" та близькості до Кремля: "Жалюгідно, як вона це все розігрує"; "Я ненавиджу Кабаєву"; "Кабаєва не схаменеться, зрештою, це сімейна справа".

Після закінчення кар’єри у гімнастиці Кабаєва стала однією з найбільш загадкових фігур у російському політичному та спортивному середовищі. Попри численні чутки про її стосунки з Путіним та повідомлення про спільних дітей, Кремль ніколи офіційно цього не підтверджував. Сам російський диктатор традиційно уникає коментарів щодо особистого життя.

Водночас вплив Кабаєвої у російському спорті останніми роками лише посилюється. Її академія художньої гімнастики стала однією з головних платформ підготовки молодих спортсменок у країні. 

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/elternaufstand-gegen-putins-heimliche-geliebte-alina-kabajewa-6a0abebd512d507bb620f8e3
