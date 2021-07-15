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Телеведущая «1+1» попала в ДТП: что известно (ВИДЕО)

Соломия Витвицкая вместе с подругой была госпитализирована в больницу

сегодня, 11:23
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинские телезрители сейчас обеспокоены ситуацией,  сложившейся с ведущей телеканала "1+1" Соломией Витвицкой. Поздно вечером 14 июля на одной из столичных улиц журналистка вместе с подругой попала в автоаварию, о чем информирует служба "ТСН".

Телеведущая «1+1» попала в ДТП: что известно (ВИДЕО)

Ведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП и получила травму головы. Фото из открытых источников

Местом ДТП стала Рыбальская Набережная. Участниками столкновения стали микроавтобус, на заднем сидении которого и пребывала Витвицкая, а также грузовик.

Как сообщается в местных Telegram-каналах, очевидцы (а также сами водители) утверждают, что причиной дорожно-транспортного происшествия стал курьер службы доставки. Передвигаясь, как обычно, на скутере, он якобы подрезал ехавший грузовик. Это создало помехи на дороге, что отвлекло водителя микроавтобуса (подругу Соломии Витвицкой, к слову), из-за чего она и влетела в грузовик.

Следует отметить, что сама телеведущая отделалась лишь легким ушибом головы, хотя и прошла в больнице МРТ. Её подруга пострадала более серьезно — у неё сломана нога. О травмах водителя грузовика не сообщается.

Курьер же, отрицающий свою вину, все же был задержан. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно во Львове случилось ДТП с участием одного из народных депутатов. Правоохранители информировали, что политик якобы находился под действием наркотических веществ. Однако чуть позже сам нардеп принес документы, подтверждающие обратное. Что известно о ситуации на данный момент, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о подробностях страшной транспортной аварии, что произошла в Киевской области. Отметим лишь, что в легковом авто, перевернувшемся на крышу, пребывало 13 пассажиров. Подробнее об их судьбе — в нашей публикации.


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Источник: https://tsn.ua/glamur/solomiya-vitvicka-potrapila-v-dtp-1825339.html
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