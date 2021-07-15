Телеведущая «1+1» попала в ДТП: что известно (ВИДЕО)

Многие украинские телезрители сейчас обеспокоены ситуацией, сложившейся с ведущей телеканала "1+1" Соломией Витвицкой. Поздно вечером 14 июля на одной из столичных улиц журналистка вместе с подругой попала в автоаварию, о чем информирует служба "ТСН".



Ведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП и получила травму головы. Фото из открытых источников

Местом ДТП стала Рыбальская Набережная. Участниками столкновения стали микроавтобус, на заднем сидении которого и пребывала Витвицкая, а также грузовик.

Как сообщается в местных Telegram-каналах, очевидцы (а также сами водители) утверждают, что причиной дорожно-транспортного происшествия стал курьер службы доставки. Передвигаясь, как обычно, на скутере, он якобы подрезал ехавший грузовик. Это создало помехи на дороге, что отвлекло водителя микроавтобуса (подругу Соломии Витвицкой, к слову), из-за чего она и влетела в грузовик.

Следует отметить, что сама телеведущая отделалась лишь легким ушибом головы, хотя и прошла в больнице МРТ. Её подруга пострадала более серьезно — у неё сломана нога. О травмах водителя грузовика не сообщается.

Курьер же, отрицающий свою вину, все же был задержан. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

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