Телеведущая «1+1» попала в ДТП: что известно (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Многие украинские
телезрители сейчас обеспокоены ситуацией, сложившейся с ведущей телеканала "1+1"
Соломией Витвицкой. Поздно вечером 14 июля на одной из столичных улиц журналистка
вместе с подругой попала в автоаварию, о чем информирует служба "ТСН".
Ведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП и получила травму головы. Фото из открытых источников
Местом ДТП стала
Рыбальская Набережная. Участниками столкновения стали микроавтобус, на заднем
сидении которого и пребывала Витвицкая, а также грузовик.
Как сообщается в
местных Telegram-каналах, очевидцы (а также сами водители)
утверждают, что причиной дорожно-транспортного происшествия стал курьер службы
доставки. Передвигаясь, как обычно, на скутере, он якобы подрезал ехавший грузовик.
Это создало помехи на дороге, что отвлекло водителя микроавтобуса (подругу Соломии
Витвицкой, к слову), из-за чего она и влетела в грузовик.
Следует отметить,
что сама телеведущая отделалась лишь легким ушибом головы, хотя и прошла в
больнице МРТ. Её подруга пострадала более серьезно — у неё сломана нога. О травмах
водителя грузовика не сообщается.
Курьер же,
отрицающий свою вину, все же был задержан. Сейчас в ситуации разбираются
полицейские.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что не так давно во Львове случилось ДТП с участием одного из народных депутатов. Правоохранители информировали, что политик якобы находился под действием наркотических веществ. Однако чуть позже сам нардеп принес документы, подтверждающие обратное. Что известно о ситуации на данный момент, читайте в нашем материале.
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