Телеведущая из России Дана Борисова, тоже являющаяся сторонницей путинской политики, вспомнила, как почти двадцать лет назад работала во Львове. Именно во время новогодней ночи состоялось ее выступление на празднике, за которое ей заплатили 7 тысяч долларов.

Дана Борисова (фото из открытых источников)

С Борисовой во время новогоднего корпоратива были задействованы многие звездные украинские исполнители, также здесь выступал Владимир Зеленский и его команда.

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Рассказывая о своем львовском выступлении, российская ведущая отметила, что там к ней обратились с предложением попробовать якобы запрещенные вещества, сообщают российские медиа.

"В 2005 году меня пригласили поработать Снегурочкой на дорогой новогодний корпоратив в шикарной загородной гостинице Львова, где среди 70 гостей и артистов присутствовал артист Владимир Зеленский. Тогда я была еще невинно чиста в плане наркотиков. Я даже не знала, что кокаин называется "белым" снегом"... Один из его людей, ведущий вечера обратился ко мне: "А не желаете ли вы "белого снега"? Я, как дура, на него уставилась, подумала, он предлагает на улицу выйти, в снежки поиграть, честное слово. И тогда они меня подводят к елке, под которой я увидела обычное ведро на 5- 6 литров , она была полностью наполнена белым порошком", — рассказала Борисова.

Сейчас российские пропагандисты активно распространяют нарратив о том, что украинский глава государства якобы злоупотребляет запрещенными веществами. Это озвучивают с той целью, чтобы дискредитировать президента Украины.

При этом звездная телеведущая сама не раз лечилась в профильных клиниках, спасаясь от наркотической зависимости. Борисова сама заявляла, что полностью "очистилась", но не все поклонники верят ее словам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что страна на отдыхе бросила тарелку в российскую телеведущую .