Телеведущий Суханов высказался о своей сексуальной ориентации: Следите за порядком в своей кровати

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Елизавета Черных
Популярный украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал, почему не желает отвечать на вопросы о своей сексуальной ориентации. В интервью на ЛюксФМ он выразил непонимание того, почему многих так волнует эта тема, пишет издание "Гордон".
Алексей Суханов - фото из открытых источников
В ответ на это Демин заявил, что Суханов никогда не отвечает на вопросы касаемо сексуальной ориентации. Неизвестное, по словам Демина, всегда волнует.
После нескольких реплик, телеведущий отметил, что независимо от того, кто с кем спит, все люди являются равными.
Ранее "Комментарии" писали, что популярная американская актриса Меган Фокс заявила, что свыше двух десятков лет является представительницей ЛГБТ-сообщества, а именно бисексуалкой. Заявление Меган Фокс вызвало бурное обсуждение в социальной сети. Некоторые поклонники актрисы были шокированы подобной информацией, поскольку услышали ее в первый раз.
Также стало известно, что на сайте электронных петиций появилось предложение легализовать ЛГБТ браки в Украине на законодательном уровне. Автор петиции Екатерина Малюгина, прежде всего, аргументирует это тем, что каждый человек в обществе имеет право на вероисповедание, свободный выбор места жительства, свободное развитие личности.
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