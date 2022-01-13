Тело было без одежды: в России известного актера нашли мертвым

В России при невыясненных обстоятельствах погиб известный российский актер Алексей Герилович. Он лежал мертвым в своей квартире, на кухне. В частности, покойный лежал на полу оголенный, пишет УНИАН.

Алексей Герилович (фото из открытых источников)

На место ЧП выехали российские правоохранители. Осмотрев погибшего, они заявили, что следы насильственной смерти или какие-либо другие повреждения на покойном Гериловиче не обнаружены. Но в настоящее время невыясненной остается причина его внезапной смерти.

Вместе с тем под телом известного русского артиста был найден пакет с медицинскими препаратами. Возможно, некоторые из них Алексей Герилович принимали и они спровоцировали внезапную смерть. На эти и другие невыясненные версии ответят представители следствия, по окончании соответствующих экспертиз.

Важно, что звезде популярных русских сериалов к моменту смерти исполнилось 48 лет. Многие зрители запомнили его по ролям во многих известных телесериалах, как "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов".

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что россиянин из списка Forbes был найден мертвым. Бизнесмена и техника Игоря Коропова предположительно нашли на дне Черного моря. Основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, входившего в список наиболее перспективных молодых российских предпринимателей по версии Forbes, нашли после долгих поисков. Тело найдено в районе Имеретинской низменности, его отправили на опознание. Игоря долгое время искали родные, друзья, волонтеры и спасатели в Сочи. Там бизнесмен последний раз находился на отдыхе. Он был одним из самых молодых бизнесменов в России.

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