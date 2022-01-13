logo

BTC/USD

43844.93

ETH/USD

3374.64

LTC/USD

141.14

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Тело было без одежды: в России известного актера нашли мертвым
commentss НОВОСТИ Все новости

Тело было без одежды: в России известного актера нашли мертвым

Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в квартире

сегодня, 00:20
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В России при невыясненных обстоятельствах погиб известный российский актер Алексей Герилович. Он лежал мертвым в своей квартире, на кухне. В частности, покойный лежал на полу оголенный, пишет УНИАН.

Тело было без одежды: в России известного актера нашли мертвым

Алексей Герилович (фото из открытых источников)

На место ЧП выехали российские правоохранители. Осмотрев погибшего, они заявили, что следы насильственной смерти или какие-либо другие повреждения на покойном Гериловиче не обнаружены. Но в настоящее время невыясненной остается причина его внезапной смерти.

Вместе с тем под телом известного русского артиста был найден пакет с медицинскими препаратами. Возможно, некоторые из них Алексей Герилович принимали и они спровоцировали внезапную смерть. На эти и другие невыясненные версии ответят представители следствия, по окончании соответствующих экспертиз.

Важно, что звезде популярных русских сериалов к моменту смерти исполнилось 48 лет. Многие зрители запомнили его по ролям во многих известных телесериалах, как "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов".

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что россиянин из списка Forbes был найден мертвым. Бизнесмена и техника Игоря Коропова предположительно нашли на дне Черного моря.  Основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, входившего в список наиболее перспективных молодых российских предпринимателей по версии Forbes, нашли после долгих поисков. Тело найдено в районе Имеретинской низменности, его отправили на опознание. Игоря долгое время искали родные, друзья, волонтеры и спасатели в Сочи. Там бизнесмен последний раз находился на отдыхе. Он был одним из самых молодых бизнесменов в России.


 
 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/vidomogo-rosiyskogo-aktora-znayshli-mertvim-tilo-bulo-ogolene-11668972.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!