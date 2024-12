В России снова пренебрегли предательницей Украины Ани Лорак. В этот раз это произошло на публичном уровне, при участии пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова. Инцидент произошел на ледовом шоу, организованном супругой Пескова Татьяной Навкой. На запад он пришел с дочерью, проживающей за границей, и внучкой.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

В сеть попало видео, где видно, как Песков с семьей заходит в помещение. За ним следует Ани Лорак. В этот момент Песков обращается к своей дочери Лизе с вопросом, знает ли она "тетю Ани Лорак".

Ответ был категоричным: "Нет", — сказала Лиза. Более того, даже внучка Пескова не узнала украинскую певицу, которая в свое время приобрела какую-то популярность в России.

Стоит отметить, что эта ситуация стала очередным напоминанием о том, как российское общество относится к артистам, которые пошли на сотрудничество с агрессором, пренебрегая своей родиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак опозорилась из-за хита Уитни Хьюстон. Бывшая украинская певица Ани Лорак, умалчивающая о трагических событиях в Украине и проживающая в России, попыталась исполнить культовую песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". Лорак, пытаясь сохранить карьеру в России, приняла участие в шоу, ведущем актер Станислав Ярушин, известный своей ролью Антона в сериале "Универ".

На шоу Лорак попыталась воспроизвести легендарный хит, но исполнение оказалось сложнее, чем она, очевидно, ожидала. Хотя начало песни ей удалось более или менее удачно, на самых высоких нотах, которые Уитни Хьюстон исполняла с невероятной легкостью, Лорак не справилась и опозорилась. Во время выступления она заметно сникла, когда не смогла взять нужные ноты, и, несмотря на все попытки ведущего поддержать ее, этот неудачный момент привлек внимание зрителей.