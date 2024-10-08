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Тейлор Свифт - самая богатая певица в мире: она уступает только одному музыканту

Тейлор Свифт стала первой певицей в музыкальной индустрии, достигшей статуса миллиардерши благодаря исключительно музыкальной карьере.

сегодня, 12:45
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Slava Kot

Американская певица Тейлор Свифт официально стала миллиардершей в апреле 2023 года, но на этом ее финансовые достижения не остановились. По последним данным Forbes, Свифт теперь является самой богатой музыкальной исполнительницей в мире, уступая лишь одному музыканту — рэперу Jay-Z, состояние которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

Тейлор Свифт - самая богатая певица в мире: она уступает только одному музыканту

Тейлор Свифт. Фото из открытых источников

По оценкам Forbes, состояние Тейлор Свифт на сегодня составляет около 1,6 миллиарда долларов. Таким образом, Свифт опередила на 200 миллионов Рианну, которая до этого была самой богатой певицей, но чей доход в основном связан с ее брендом косметики и моды Fenty Beauty.

Огромный финансовый рывок Тейлор Свифт произошел после успешного завершения ее мирового тура The Eras Tour. Только на гастролях она заработала около 600 миллионов долларов. Кроме того, еще 125 миллионов долларов Свифт получила благодаря инвестициям в недвижимость. Еще один крупный источник дохода – стриминг-платформа Spotify, которая принесла певице около 100 миллионов долларов, особенно благодаря альбому "Midnights" и перезаписанной версии альбома "1989".

Особенность Свифт заключается в том, что ее состояние выросло в основном из-за музыки и живых выступлений. Другие миллиардерши в индустрии, как Рианна и Селена Гомес, сделали свое состояние благодаря успешным брендам косметики, таким как Fenty Beauty и Rare Beauty.

Таким образом, Тейлор Свифт является первой в музыкальной индустрии, достигшей статуса миллиардерши благодаря исключительно музыкальной карьере, не привлекая к этому других крупных бизнесов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис на выборах президента США. Илон Маск на это неожиданно отреагировал и заявил, что готов сделать ребенка для Свифт.

Также "Комментарии" писали, что концерт Тейлор Свифт повлек за собой землетрясение.



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