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Тина Кароль стала звездой сентябрьского номера Vogue UA

"Если бы не Женя, могла бы не случиться та Тина Кароль, с которой вы сегодня общаетесь"

сегодня, 20:06
Автор:

Любовь Блажко

Певица не только украсила собой обложку украинской версии журнала, но и дала журналистам издания откровенное интервью. Об этом пишет vogue.

Тина Кароль порадовала своих поклонников свежими фотографиями для журнала Vogue UA. А в интервью она рассказала о том, как любит проводить время дома, как ухаживает за собой и что о ее популярности думает 13-летний сын Вениамин. 

Тина Кароль стала звездой сентябрьского номера Vogue UA

Тина Кароль стала звездой сентябрьского номера Vogue UA. Фото: 24tv.

Исполнительница также поделилась сокровенным: рассекретила, какая встреча в ее жизни была самой важной. Она вспомнила о сложном периоде, когда и познакомилась с Евгением Огиром. Именно он и сделал Тину Кароль, без него ее бы могло вовсе не быть, делится звезда. 

Со дня смерти Евгения Огира прошло уже 7 лет, но певица никак не может решиться на новые отношения. В своем интервью она говорит, что мужчина должен обязательно присутствовать в жизни женщины. И в ее жизни таким мужчиной был Женя, не с каждой такое может случиться, уверяет она. 

Мой мужчина в моей жизни был – и он появился именно в тот момент, когда был необходим. Он фактически вытащил меня из всех бед. Если бы не Женя, могла бы не случиться та Тина Кароль, с которой вы сегодня общаетесь. Встреча с Женей – это судьба, не каждому так везет. Что уготовано мне дальше – не знаю. Я в этом смысле фаталистка", - делится артистка.


Съемку для нового глянцевого номера провели в Нью-Йорке. Тина примерила на себя образы Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell, в которых выглядела просто великолепно. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тина Кароль и Snoop Dogg презентовали совместную песню.


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